Na Ukrajince, kteří přepadli firmu v Horusicích, vydali mezinárodní zatykač

Případem loupežného přepadení, při němž pět útočníků surově napadlo majitele i zaměstnance firmy, se zabývá táborský soud. Obžalovaní jsou dva Ukrajinci, které kriminalisté zadrželi. Zbylí tři jsou nezvěstní a patrně se skrývají na Ukrajině.

„Nemáme o nich žádné informace,“ řekl ve středu předseda senátu táborského soudu Petr Černý. Útočníci přepadli rodinnou firmu v Horusicích, která se zabývá opravami historických motorek, v září 2015. Během pár desítek minut zranili osm lidí. Majitel firmy a jeho švagr na následky zranění v nemocnici později zemřeli.

Policisté na jaře roku 2017 zadrželi dva Ukrajince, kteří nyní stojí před soudem. Ostatní tři opustili schengenský prostor v rozmezí od března 2016 do března 2017, když vždy odjížděli na Ukrajinu. „Pokud se objeví na hranicích své země, měli by to policisté vědět,“ uvedl Černý. Dodal, že jestli zemi neopustí, patrně je nikdy česká justice soudit nebude, protože Ukrajina své stíhané občany nevydává.

Útočníci při přepadení ukradli 300 000 korun. Dvěma obžalovaným hrozí až výjimečné tresty. Policisté po nich pátrali téměř rok a půl, k dispozici měli minimum stop. Nakonec je našli pomocí dvou anonymních sim karet do telefonů, když prověřovali více než 3300 čísel, které byly v době přepadení v okolí Horusic aktivní.

„Policisté odvedli neuvěřitelnou práci. Měli stovky možností, z nichž se museli dopracovat k té správné a nakonec se dva obžalovaní přiznali k tomu, že se na přepadení podíleli,“ řekl Černý.

Soud se zřejmě chýlí ke konci, ani ve středu ale nebylo jasné, zda vynese ve čtvrtek rozsudek, nebo ještě líčení odročí.