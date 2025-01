Na Ústecku se muž pokusil vniknout do bankomatu výbušninou. Policie po něm pátrá

Dnes v ranních hodinách došlo v obci Tisá na Ústecku k násilnému vniknutí do bankomatu za použití výbušniny. Kriminalisté na místě zjišťují okolnosti této události. Další informace poskytneme, jakmile to bude možné. #policieulk pic.twitter.com/SwBivvLgud — Policie ČR (@PolicieCZ) January 27, 2025

Neznámý pachatel v pondělí ráno v Tisé na Ústecku násilně vnikl do bankomatu za pomoci výbušniny. Kriminalisté po něm pátrají a zjišťují také okolnosti události. Řekla to mluvčí policie Veronika Hyšplerová a doplnila, že bližší informace k případu policisté zveřejní, jakmile to bude možné. Zda se pachatel k penězům dostal, nechtěla Hyšplerová zatím komentovat.