Na většině Česka bude v noci na čtvrtek vydatně pršet, stoupat budou hladiny především menších toků

Na většině území Česka s výjimkou jihozápadní poloviny Čech bude dnes večer a v noci na čtvrtek vydatně pršet. Hladiny menších vodních toků mohou krátkodobě vystoupat nad první povodňový stupeň. V aktuální výstraze o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.

Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Povodně v obci Raspenava na Frýdlantsku v neděli ráno

Varování platí od dnešních 17.00 do čtvrtečních 5.00. Napršet může podle meteorologů 30 až 60 milimetrů (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Varování platí od dnešních 17.00 do čtvrtečních 5.00. Napršet může podle meteorologů 30 až 60 milimetrů, tedy 30 až 60 litrů na metr čtvereční, ojediněle i více.

„Reakce hladin vodních toků na srážky bude vzhledem k většinou nízké nasycenosti území nevýznamná, ale v místech s intenzivnějšími srážkami mohou zejména hladiny menších vodních toků krátkodobě vystoupat nad první stupeň povodňové aktivity,“ uvedl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme