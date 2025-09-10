Na většině Česka bude v noci na čtvrtek vydatně pršet, stoupat budou hladiny především menších toků
Na většině území Česka s výjimkou jihozápadní poloviny Čech bude dnes večer a v noci na čtvrtek vydatně pršet. Hladiny menších vodních toků mohou krátkodobě vystoupat nad první povodňový stupeň. V aktuální výstraze o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav.
Varování platí od dnešních 17.00 do čtvrtečních 5.00. Napršet může podle meteorologů 30 až 60 milimetrů, tedy 30 až 60 litrů na metr čtvereční, ojediněle i více.
„Reakce hladin vodních toků na srážky bude vzhledem k většinou nízké nasycenosti území nevýznamná, ale v místech s intenzivnějšími srážkami mohou zejména hladiny menších vodních toků krátkodobě vystoupat nad první stupeň povodňové aktivity,“ uvedl František Šopko z Českého hydrometeorologického ústavu.