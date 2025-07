ONLINE: Česko se potýká s rozsáhlým výpadkem proudu. Elektřinu nemá Praha ani další města

Česko se potýká s rozsáhlým výpadkem proudu. Elektřina nefunguje na většině území Prahy. Elektřinu ale nemají ani další města v republice. Příčiny problémů zatím nejsou známy. Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě nicméně nemá informace, že by mělo jít o kyberútok. Sledujeme online Praha 12:15 4. 7. 2025 (Aktualizováno: 12:45 4. 7. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko se potýká s rozsáhlým výpadkem proudu (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V tuhle chvíli můžeme potvrdit, že došlo k výpadku vedení 411 a následně ke vzniku ostrovního provozu na severu a východě České republiky. Část přenosové soustavy bez napětí událost postihla i větší část rozvodem přenosové soustavy,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal.

„Příčiny zjišťujeme, naši energetici intenzivně pracují na obnově dodávek elektřiny. To je v tuhle chvíli maximum, co vám můžu říct,“ dodal.

„Podle prvotních informací jde o výpadek zhruba na třetině území Prahy. Jednoduše řečeno, problém by měl mít nadřazené přenosové soustavě, to znamená, laicky řečeno, neteče elektřina zvenku do Prahy,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Problémy v dopravě

Některé tramvaje v Praze dál nejezdí. „Na levém břehu Vltavy jsou v provozu všechny úseky,“ uvedl dopravní podnik. „Na pravém břehu Vltavy je v provozu pouze úsek Národní třída - Lazarská - Karlovo náměstí – Dvorce,“ dodal.

Kdy bude provoz obnoven, pražský dopravní podnik zatím neví, uvedla mluvčí Aneta Řehková.

Několik desítek minut nejezdilo ani pražské metro, u kterého už se ale podařilo provoz obnovit. Pražské letiště zatím funguje bez omezení.

Problémy jsou ale také na železnici. „Z důvodu rozsáhlých výpadků elektrické energie v Česku evidujeme nepravidelnosti provozu na železnici,“ uvedl mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Vlaky nejezdí napříkalad v úsecích Říčany - Votice, Kolín - Všetaty a Olomouc - Šumperk.

Výpadek se přitom netýká pouze Prahy, ale také dalších částí republiky. Elektřinu nemají třeba někteří lidé v Říčanech u Prahy, Mělníku, Benešově, Mladé Boleslavi, Ústí nad Labem, Liberci, Jablonci nad Nisou, Teplicích, Kutné Hoře, Čáslavi, Kolíně, Náchodě, Hradci Králové a České Lípě. V Liberci nejezdí kvůli výpadku tramvaje.

Situaci už komentoval i premiér Petr Fiala z ODS. „Některá území České republiky postihl výpadek elektrického proudu. Zjišťujeme příčiny a problém řešíme. V pohotovosti je Ústřední krizový štáb,“ uvedl předseda vlády na sociální síti X.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 veřejnost uklidňoval: „Zdravotnická zařízení mají pro tyto situace připravené jasně dané postupy. V nemocnicích zasažených výpadkem naběhly záložní agregáty. Péče o pacienty není ohrožena. Samozřejmě může dojít k odkladu některých vyšetření.“

Lidé uvízli ve výtazích

Výpadek proudu zaměstnal pražské hasiče. „Výpadek proudu nám generuje velký množství případů, ať už je to vyproštění osob z výtahu, anebo nahlášených požárů, kdy dochází ke startu dieselagregátů v jednotlivých budovách a zakouření v rámci nastartování toho dieselu. Teď vyjíždíme v podstatě po celé Praze k případům spojeným právě s výpadky,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.

Také středočeští hasiči mají teď plné ruce práce. Vyjíždějí k lidem uvízlým ve výtazích. Kvůli výpadku proudu zasahují na 12 místech, mimo jiné v Mladé Boleslavi, Poděbradech či Kolíně.

A do terénu vyjeli také policisté. „V souvislosti s výpadkem proudu jsme zvýšili hlídkovou činnost na zasažených územích a naši kolegové a kolegyně řídí dopravu na vybraných křižovatkách v zasažených městech,“ uvedla policie na sociální síti X.

