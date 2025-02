‚Na vině je překlad odborných termínů.‘ Ministerstvo zdravotnictví opraví chyby ve vyhlášce o řidičích

Ministerstvo zdravotnictví změní vyhlášku o tom, kdo smí řídit auto a jiná motorová vozidla. Podle aktuálního znění by měli mít všichni řidiči nad 65 let posudek nejen od praktika, ale i od kardiologa. Ministerstvo zdravotnictví však po čtvrtečním jednání s odborníky vyhlášku opraví. Radiožurnálu to po jednání s kardiology sdělilo vedení Ministerstva zdravotnictví. Praha 16:48 6. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doklady | Foto: Honza Ptáček | Zdroj: Český rozhlas

V textu vyhlášky se objevily zaprvé faktické chyby - například ve znaménku „větší než, menší než“ u parametru EKG. To je podle úřadů písařská chyba, ale právě ta posílá všechny seniory ke kardiologovi. A zadruhé není zřejmé, kdo posudek od kardiologa vlastně potřebuje.

Chyby vznikly podle vrchního ředitele pro legislativu a právo z Ministerstva zdravotnictví Radka Policara hlavně chybným překladem odborných termínů z původní evropské směrnice. Ministerstvo k vyhlášce vydá takzvané výkladové stanovisko.

2:45 Chyba ve vyhlášce posílá všechny řidiče nad 65 let ke kardiologovi. Některé ordinace jsou zahlcené Číst článek

„Je to určité nedorozumění, proto chceme napsat ten výklad, aby všichni chápali třeba to, že ve chvíli, kdy má praktik odbornou zprávu od kardiologa, nemusí posílat pacienta znovu ke kardiologovi, protože zná jeho stav a ty informace ví od odborníka.“ řekl Policar.

Odborníci z České kardiologické společnosti, kteří se na úpravách budou dále podílet upozornili například na to, že se ve vyhlášce objevily termíny, které v české lékařské terminologii vůbec neexistují. Některé z nich zmínil předseda České kardiologické společnosti Petr Ošťádal:

32:44 Kardiolog Neužil: Dostat potřebnou péči je v Česku snazší než jinde ve světě. Příliš se podceňujeme Číst článek

„Třeba ‚přerušovaná náhlá srdeční zástava,‘ pro to nemáme žádné vysvětlení a nemáme nic, k čemu bychom to přirovnali, to jsou věci, které budeme chtít změnit. Stejně tak termín ‚elektrická kardiomyopatie‘ v současné české kardiologii neexistuje. Zase budeme muset nějakým jiným způsobem popsat, co tím asi bylo zamýšleno.“

Za chybami ve vyhlášce je podle Policara špatný překlad. „Je to oficiální překlad Evropské Unie, s tím my nic nenaděláme. A narazili jsme na to, že takhle je to i v jiných jazycích, patrně tam budou shodné problémy. Když se na to podíváte, vypadá to, že je to doslovně přeloženo správně, ale termíny, které česká medicína nepoužívá.“

Vyhláška mimo jiné upravuje podmínky pro získání řidičského oprávnění pro žadatele s vadami sluchu nebo poruchami autistického spektra bez sníženého intelektu. V těchto případech bude rozhodovat jejich ošetřující lékař. Vyhláška také zmírňuje podmínky pro znovuzískání řidičského průkazu pro žadatele, po léčbě závislostí. Čekací lhůta se pro ně zkracuje z jednoho roku na šest měsíců.