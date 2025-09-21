Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor. Pěstitelé se letos radují z hojné úrody

Na Vysočině už je v plném proudu sklizeň pozdních odrůd brambor. V uplynulých dvou letech jejich pěstitelům počasí příliš nepřálo a výnosy byly velmi malé. Letos se zdá, že tuzemských brambor bude na trhu více než kdy jindy, zjistil Český rozhlas Vysočina.

Na Vysočině začala sklizeň brambor

Na Vysočině už je v plném proudu sklizeň pozdních odrůd brambor

„My v tuhle chvíli vybíráme odrůdu, která je určená pro výrobu chipsů. Začali jsme před 14 dny sklízet brambory a myslím si, že sklizeň probíhá v klidu. Počasí nám přeje, sem tam zaprší, ale nějak nás to neovlivnilo,“ říká agronom Zemědělského družstva Okrouhlička Miloš Zelený.

Na Vysočině začala sklizeň pozdních odrůd brambor

„Sleduju tok brambor, protože když se pak na kombajně něco stane, tak brambory přestanou proudit a vidíme hned, že je nějaký problém,“ popisuje.

„U výrobních brambor se pohybujeme mezi 35–40 tunami z hektarů, protože tady ty jsou určené na chipsy. Nesmíme je nechat úplně přerůstat do velkých velikostí, protože pak jim to vadí na smažení i při tom krájení. Ovšem tady na tyhle odrůdy je to standardní výnos,“ doplňuje Zelený.

Oproti předchozím dvoum rokům to tak vypadá, že se letos bramborářům zadařilo. „Obecně se dá říct, že letošní rok byl pro brambory příznivý a výsledky jsou ve většině případů velmi dobré. Jsou lokality, kde kvůli suchu jsou ty výsledky horší, nicméně obecně se dá říci, že ta úroda bude dobrá, v některých případech velmi dobrá,“ potvrzuje předseda Českého bramborářského svazu Josef Králíček s tím, že tomu odpovídá i nižší cena.

Podle Králíčka se dají brambory v akcích pořídit už od osmi korun za kilogram.

