Na začátku ledna dáme dohromady covidovou kampaň. Budeme cílit na očkování, říká ředitel AKA

Ministerstvo zdravotnictví ohlásilo v pátek na twitteru spolupráci s Asociací Public Relations (APRA), Asociací komunikačních agentur a dalšími. Ty mají pro vládu zdarma vymyslet covidovou komunikační kampaň. Původně vláda počítala s rozpočtem 38 milionů korun, v neděli premiér Babiš (ANO) řekl, že jeho kabinet „dá tolik peněz, kolik bude potřeba." „Za ta slova jsme rádi," řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Marek Hlavica, ředitel AKA. ROZHOVOR Praha, Vídeň 15:09 20. prosince 2020 Marek Hlavica, ředitel Asociace komunikačních agentur (AKA)

Potvrdil jste, že je s vámi ministerstvo ve spojení a probíhá jednání. Co se v tuto chvíli domlouvá?

Informace jdou velmi rychle, v tuto chvíli můžu potvrdit, že v průběhu prvního lednového týdne se sejde skupina odborníků, teď je v ní zapojeno asi 15 agentur, ale pravděpodobně to číslo poněkud naroste. Ta dá dohromady přesně to, o čem premiér Babiš volal, tedy základní strategii a zadání pro kampaň. Tak, aby mohla být vypsána velmi rychle, samozřejmě v jiném režimu, než je standardní v oblasti veřejných zakázek. To by trvalo měsíce. Musíme využít možností, které poskytuje nouzový stav. Za předpokladu, že se tohle všechno stane, tak by se skutečně ve druhé polovině ledna mohla kampaň objevit.

Máte už rámcovou představu, na co konkrétně by se měla kampaň zaměřit? V původním zadání měla být osvěta v mnoha oblastech, očkování tam nebylo zmíněno. Ministr Blatný ovšem v pátek řekl, že kampaň má propagovat i vakcíny.

V tomto ohledu jsme šli trošku napřed, protože naše iniciativa vznikla právě jenom s ohledem na potřebu přesvědčit veřejnost o očkování jako o klíčovém kroku, který by měl vést k nápravě veřejného zdraví. Naše kampaň se tudíž bude soustředit na kampaň k očkování.

Podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas by se téměř polovina lidí proti covidu-19 nenechala očkovat. Jak to ovlivní kampaň?

To je samozřejmě zásadní vstup do uvažování. Tahle čísla jsme znali, a ta reakce odborníků, kteří si řekli, že je to obrovský balvan, který je potřeba odvalit, byla spontánní.

Budeme s ohledem na to, kolik lidí nemá v tuto chvíli důvěru ve vakcinaci, kampaň stavět. Bude muset být široká, tak jak říkal pan premiér, současně se nebude určitě obracet jen na veřejnost, ale i na odbornou veřejnost a složky státu, které v tom budou hrát roli. Bude to velmi komplexní pojetí, od standardních médií po public relations.

Reklamní agentury nabízejí obsah dobrovolnicky, peníze by se investovaly převážně do reklamních ploch. Řekl jste, že 38 milionů korun vyčleněných na kampaň není dost peněz. Proč?

Protože pro přesvědčení 40 až 50 procent populace takové peníze nemůžou stačit. Komunikace státu měla být kontinuální už od jarní vlny. Bylo tady několik pokusů. Každé to téma okolo covidu si vyžaduje částku samostatné kampaně v řádech desítek milionů korun. Otázka zavedení eRoušky by vyžadovala kampaň za 20 až 30 milionů korun. Když to nasčítáte s těmi dalšími tématy, v průběhu roku jste na nějakých 300 milionech korun. Pokud by pan ministr trval na tom širokém výčtu témat, která se musejí v průběhu roku komunikovat, tak byla částka v zadání úplně mimo.

Premiér v neděli uvedl, že vláda dá na kampaň „tolik peněz, kolik bude potřeba.” Počítáte tedy s navýšením částky?

To jsou slova, která nejsou slyšet často. Jsme za ně velice rádi, protože se většinou dá jen tolik peněz, kolik je nezbytně nutné. Jestliže to premiér a vláda dneska chápe tak, že abychom skutečně pohnuli věcí dopředu, je potřeba do toho investovat tolik, abychom přesvědčili tu masu lidí, pak je to jediná správná úvaha.