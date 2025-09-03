Na zahradnické škole v Kopidlně řídí rozvrh příroda. Studenti pracují už od samého začátku školního roku
Zatímco většina žáků se ve školách po prázdninách rozkoukává pozvolna, studenti střední odborné školy zahradnické v Kopidlně si hned oblékli montérky, rukavice a pustili se do údržby záhonů a skleníků. Pracují naplno od samého začátku školního roku. Na školních pozemcích se museli střídat i o prázdninách, aby postupně sklízeli dozrávající zeleninu. Teď ještě likvidují staré rostliny a sbírají suché květy, se kterými budou na podzim pracovat.
„Holky budeme sklízet tyhle sušinky. Víte, co to je? Poznáte to? Ano, statice letní, takže máme tady několik odrůd, několik barev,“ vysvětluje učitel Jan Špaček čtvrťačkám, jak mají správně stříhat.
„Statici co nejvíce rozkvetlou a co nejníže u země,“ popisuje studentka jak na to. Květiny už jsou hodně nakvetlé. „To poznáme podle těch bílých.“
Na sklizeň sušiny je teď ideální počasí. „Zatím neprší, vedro taky není, je to suché, takže krásné počasí,“ říká Špaček. Je vidět, že se zadařilo. Záhony tady opravdu hýří všemi barvami. „Letos bylo docela pěkně, podařilo se to uzalévat, uhnojit,“ doplňuje Špaček.
Práce i o prázdninách
Další skupina studentů už je ve skleníku. Tady trhají krásně zralá rajčátka. Karolína s kolegyní vybírají ta největší a nejzralejší. „Podle barvy a velikosti,“ potvrzují dívky.
Vy jste se tady o to museli starat vlastně i o prázdninách, takže dá se říct, že neustále? „Ano, neustále," přitakají.
Začátek roku je tady také ve znamení hned práce, ne škola. „Po celé čtyři roky našeho studia tady pracujeme a děláme to i hned na začátku roku a přes prázdniny. To jsme sem chodili přes víkend zalévat,“ popisuje jedna ze studentek.
Příroda nepočká
Práce tady není možné zastavit. „V zahradnictví to nejde, pořád je potřeba něco zalévat, ošetřovat nebo sklízet, což je taková příjemnější věc, ale prostě to nejde. Příroda nepočká. Jsou sezónní věci, které se nedají dělat jindy, než třeba přes léto, přes ty prázdniny,“ zdrůrazňuje učitel Jan Špaček.
Květiny ze záhonů nosí studenti přímo do skleníků. Tady už je připravena skupinka chlapců.
„Svazujeme je do svazečků a následně je věšíme na teplé a suché místo květy dolů,“ vysvětluje Zdenda. „Předtím, než se dají sušit, tak se musí ještě odlistit, aby právě nezahnívaly stonky a aby mezi nimi proudil vzduch, ať se stihnou usušit do nějaké rozumné doby.“
Do práce se už za pár dní pustí také ti nejmladší, tedy studenti prvních ročníků, kteří se zatím rozkoukávají.