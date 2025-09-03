Na základní škole v Ostravě žáci dokončují komiks o kyberšikaně. Chtějí s ním vyrazit za vrstevníky
Kybešikana není tolik vidět, jako ta v reálném světě. Podle posledních průzkumů České školní inspekce se ale s agresí na internetu setkalo už každé třetí dítě. Na jedné z ostravských základních škol teď žáci dokončují komiks. Chtějí s ním vyrazit za vrstevníky a bavit se o tom, jak na kybešikanu reagovat a co pomáhá.
Lucka se drží za hlavu, je v koutě a vypadá smutně. Sedmačka Marie to naštěstí jenom hraje. V příběhu o kyberšikaně, který žáci vymysleli se školní psycholožkou Klárou Kokešovou.
V jedné z ostravských základních škol vzniká komiks o kyberšikaně. Žáci se pustili do tématu, které se jich týká čím dál víc
„Ta linka je o tom, že kamarádky společně natáčejí challenge, polévají se přitom vodou. Následně se ten materiál dostane ven a jedna ze slečen se stane obětí kyberšikany, kdy jí chodí zprávy o tom, že jí jde vidět spodní prádlo, že má nějakou postavu, takže to pro ni začíná být složité,“ popisuje pro Český rozhlas Ostrava studentka.
Není to ale sci-fi. Podle ředitele základní školy Generála Janka Martina Koláře podobné situace řeší v průměru každý týden a šikana na internetu už skoro nahradila tu v reálném světě.
„Dříve to byly různé fyzické potyčky, napadení, schovávání věcí. Toto mizí a dneska se ta agrese přesouvá na sítě,“ říká ředitel Kolář a podle něj je kvůli tomu méně viditelná.
„Je to pro to dítě ještě horší, protože je v tom kyberprostoru stále. Stále sledují sociální sítě, takže v podstatě nemohou nikdy utéct a neustále jsou vystavené tomu útoku ze strany agresorů.“
Žáci na komiksu začali pracovat na jaře. V září ho podle Kateřiny chtějí dokončit a vyrazit s ním na další školy.
„Myslím si, že to některým dětem může pomoct, že se potom nebudou tak bát a že se třeba někomu svěří,“ říká studentka, která v příběhu hraje roli spolužačky, která o šikaně ví a nic neudělá. Pak si to vyčítá. Na besedách se chtějí bavit i o tom, jak si můžou pomoct navzájem.