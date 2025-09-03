Na základní škole v Ostravě žáci dokončují komiks o kyberšikaně. Chtějí s ním vyrazit za vrstevníky

Kybešikana není tolik vidět, jako ta v reálném světě. Podle posledních průzkumů České školní inspekce se ale s agresí na internetu setkalo už každé třetí dítě. Na jedné z ostravských základních škol teď žáci dokončují komiks. Chtějí s ním vyrazit za vrstevníky a bavit se o tom, jak na kybešikanu reagovat a co pomáhá.

Reportáž Ostrava Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

násilí, ilustrační foto

„Dříve to byly různé fyzické potyčky, napadení, schovávání věcí. Toto mizí a dneska se ta agrese přesouvá na sítě,“ říká ředitel Kolář (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Lucka se drží za hlavu, je v koutě a vypadá smutně. Sedmačka Marie to naštěstí jenom hraje. V příběhu o kyberšikaně, který žáci vymysleli se školní psycholožkou Klárou Kokešovou.

Přehrát

00:00 / 00:00

V jedné z ostravských základních škol vzniká komiks o kyberšikaně. Žáci se pustili do tématu, které se jich týká čím dál víc

„Ta linka je o tom, že kamarádky společně natáčejí challenge, polévají se přitom vodou. Následně se ten materiál dostane ven a jedna ze slečen se stane obětí kyberšikany, kdy jí chodí zprávy o tom, že jí jde vidět spodní prádlo, že má nějakou postavu, takže to pro ni začíná být složité,“ popisuje pro Český rozhlas Ostrava studentka.

Není to ale sci-fi. Podle ředitele základní školy Generála Janka Martina Koláře podobné situace řeší v průměru každý týden a šikana na internetu už skoro nahradila tu v reálném světě.

„Dříve to byly různé fyzické potyčky, napadení, schovávání věcí. Toto mizí a dneska se ta agrese přesouvá na sítě,“ říká ředitel Kolář a podle něj je kvůli tomu méně viditelná.

„Je to pro to dítě ještě horší, protože je v tom kyberprostoru stále. Stále sledují sociální sítě, takže v podstatě nemohou nikdy utéct a neustále jsou vystavené tomu útoku ze strany agresorů.“

Žáci na komiksu začali pracovat na jaře. V září ho podle Kateřiny chtějí dokončit a vyrazit s ním na další školy.

„Myslím si, že to některým dětem může pomoct, že se potom nebudou tak bát a že se třeba někomu svěří,“ říká studentka, která v příběhu hraje roli spolužačky, která o šikaně ví a nic neudělá. Pak si to vyčítá. Na besedách se chtějí bavit i o tom, jak si můžou pomoct navzájem.

Marta Pilařová Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy z domova

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme