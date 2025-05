Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá už jen týden. Za menší zpoždění nehrozí lidem žádný postih

Informace o platbách už rozesílala finanční správa. Zhruba milionu Čechů přišla informace e-mailem, víc než milion ji má v datové schránce, 1,8 milionu poplatníků dostalo do schránky složenku a 50 tisíc Čechů zaplatí daň přes SIPO.

Na zaplacení daně z nemovitostí zbývá už jen týden. Jak postupovat, když s výší vyměřené daně nesouhlasíte?

„Detailní informace k platbě, včetně čísla účtu a variabilního symbolu, jsou poplatníkům rozesílány od konce dubna, a to prostřednictvím pošty, e-mailu nebo datové schránky,“ říká pro Radiožurnál mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.

Zaplatit se potom dá buď složenkou, převodem z účtu, nebo také QR kódem, který je přiložený k informaci o výši daně.

Téměř bez penalizace

Pokud lidé nezaplatí včas, k samotné dani se připočítá úrok z prodlení, který odpovídá roční úrokové sazbě 12 procent.

„V daňovém řádu je však zakotvený určitý zmírňující mechanismus v podobě takzvané toleranční doby. Úrok z prodlení díky tomu začne nabíhat až od čtvrtého dne následujícího po dni splatnosti, tedy až v případech, kdy platba daně nebude připsána na účet finančního úřadu nejpozději 5. června,“ popisuje Madle.

Povinnost uhradit úrok z prodlení navíc nastane, až když přesáhne částku 1000 korun. To pro běžného občana znamená, že menší zpoždění není vůbec penalizováno.

Odvolání proti výši daně

Daň z nemovitosti se loni mnoha lidem zvyšovala. Pro plošné zvýšení ale letos nebyl důvod. Jednotlivé obce mohou upravovat konečnou výši daně takzvanými místními koeficienty. A celý výnos nemovitostní daně zůstává v dané obci.

„Proto dává obcím smysl s místním koeficientem manévrovat i směrem nahoru, aby příjmy místních rozpočtů byly významné,“ připomíná Petr Koubovský, daňový expert z poradenské společnosti Rödl & Partner.

Obecně se dá podle něj říct, že se většina obcí snažila nenavyšovat daň u nemovitostí určených k bydlení, a naopak ji zvýšit u průmyslových a obchodních lokalit.

Pokud má člověk k vyměřené dani výhrady, může to podle Madleho řešit: „Pokud má poplatník pochybnosti o správnosti vyměřené daně z nemovitých věcí, doporučujeme, aby neprodleně kontaktoval svého správce daně a požádal o vysvětlení.“

Proti stanovené výši nemovitostní daně se člověk může odvolat do 30 dní od doručení informace o stanovení daně. A pokud mají lidé nemovitostní daň vypočtenou na víc než 5000 korun, mohou si její platbu rozdělit na dvě splátky. První je nutné uhradit do 2. června, druhou do 1. prosince.