OBRAZEM: Armádě chybí čtyři stovky dělostřelců. Pomoci mají náborové akce pro středoškoláky

Armáda se snaží udržet krok s dobou a zaujmout mladou generaci pro službu v uniformě. Pilotní projekt otestovali tento týden u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích, kde mají podstav čtyři stovky vojáků.

Velitel dělostřeleckého pluku plukovník Jan Cífka společně s rekrutéry proto oslovil dvě střední odborné školy v okolí. Ve středu ráno pro patnáct studentů posledních ročníků poslal vojenskou tatru, která je přivezla do jineckých kasáren.

„Připravili jsme pro ně celodenní program, kde se seznámili s posádkou tak, aby poznali službu, prostředí a techniku. Podívali se na střelnici, promluvili si s vojáky,“ popisuje pro iROZHLAS.cz šéf dělostřeleckého pluku plukovník Cífka, co pro studenty nachystali.

Výuční list stačí

Deset z patnácti mladých mužů ukázka zaujala natolik, že se rozhodli rovnou si podat přihlášku do armády. Kdykoliv jindy by to znamenalo, že se musí vydat na rekrutační pracoviště do některého z krajských měst.

Dělostřelci se ale rozhodli studentům celý proces usnadnit: přímo v kasárnách na jeden den vzniklo jakési mobilní rekrutační pracoviště.

„Studenty jsme provedli celým náborovým cyklem. Za normálních okolností si vše řeší po vlastní linii a na vlastní náklady. My jsme jim ušetřili čas a finance za dopravu. Se zájemci jsme zpracovali všechnu administrativu přímo na místě a také je hromadně odvezeme na vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice v Praze,“ vysvětluje rekrutér praporčík Milan Grund, v čem byla akce výjimečná.

„U nás je výhoda, že pro vstup do armády stačí výuční list. Což u policie nebo hasičů nejde. Kromě toho pro nás není důležitá praxe studentů, protože si je vychováme. Práce v armádě je výhodná i finančně,“ dodal rekrutér, jaké výhody studentům představil.

Na to, že je stárnutí armády problém, opakovaně upozorňoval náčelník generálního štábu Karel Řehka. Průměrný věk vojáků je 38,5 roku.

„Armáda teď dělá inovativní kroky, reflektujeme situaci na trhu práce. Když jezdíme na veletrhy práce, tak vidíme, že boj o lidi je velký,“ přiznává praporčík Grund, jak obtížné je sehnat nové vojáky v době nízké nezaměstnanosti, která byla v dubnu 2,8 procenta.

Kromě náborové akce pro studenty v Jincích, která se bude znovu opakovat na podzim, loni armáda spustila také nový stipendijní program pro středoškoláky. Do finále také míří projekt virtuálního náborového střediska, od kterého si armáda slibuje méně papírování pro zájemce o službu v uniformě nebo zrychlení procesu přijímání nováčků.