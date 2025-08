Nábytek v oběhu. Pilotní projekt ukázal, že je možné efektivně recyklovat vybavení domácností

Například re-use centrum Kabinet CB v Českých Budějovicích nábytek přestane brát. Nemá finance na nákladné velké prostory. „Uzavíráme náš obchod v Prioru a do budoucna budeme nabízet jenom drobné věci a naše výrobky v obchodě v Nové ulici, vedle polikliniky Sever. Na nábytek je potřeba velký prostor, který momentálně nemáme,“ potvrzuje provozní Věra Kroupová.

Lidé podle ní často darují staré židle, matrace nebo koberce. „Mnohdy je to kompletní vybavení celého bytu, většinou z pozůstalostí. Lidé chtějí, abychom si přijeli prostě pro všechno,“ dodává.

Pilotní projekt Nábytek v oběhu nyní simuloval, jak by měl fungovat systém rozšířené odpovědnosti výrobce. „To znamená zodpovědnost výrobce za to, jak bude nakládáno s jeho nábytkem po konci životnosti. A ukázalo se, že re-use centra jsou důležitou součástí, protože věci nemají být vyhozeny, jestliže jsou ještě funkční,“ uvádí ředitelka federace re-use center Zuzana Kuberová.

Potvrdilo se, že lidé rádi věci darují. Právě v Kabinetu CB se sešlo nejvíc nábytku. „A je velká škoda, že tady teď ten projekt končí. Nábytek nebudou dál brát, protože se ukázalo, že je to velmi nákladné a ten systém by měl ideálně přesně financovat nakládání s nábytkem, jeho odvoz, opravu, očišťování a návrat do oběhu,“ dodává Zuzana Kuberová.

Výrobci by se podle nového systému neměli starat jen o to, co prodají, ale i o to, co se stane s nábytkem, když lidem doslouží. Tak jako už dnes řeší třeba elektroodpad nebo baterie. „Z pilotního projektu je zřejmé, že funkční systém pro nábytek je možný, ale klíčová je dostupnost sběrné infrastruktury, zapojení obcí, dostatečná kapacita re-use center a jasně nastavené procesy třídění a evidence nábytku,“ říká Michaela Streichsbierová ze společnosti Cyrkl.

Pokud by fungoval systém rozšířené odpovědnosti výrobce, nábytek by bylo možné sbírat a recyklovat systémově a efektivně. „Máme ochotu firem i obcí na tom spolupracovat a teď je načase udělat jasný krok. A tím bude zavedení samostatného systému pro nábytek v Česku. Věříme, že se to podaří, a nyní čekáme, co se objeví v legislativních návrzích,“ doplňuje Lenka Hanušová, tisková mluvčí platformy Změna k lepšímu.

Výsledky projektu Nábytek v oběhu teď poslouží jako podklad pro nastavení celostátního systému sběru a recyklace nábytku.