Bečváře vystřídal Opata, nový náčelník generálního štábu nastupuje do funkce

Česká armáda má nového náčelníka generálního štábu. Aleš Opata po třech letech střídá Josefa Bečváře, který letos v armádě končí. Prezident Miloš Zeman jmenoval Opatu velitelem armádního štábu minulý týden ve středu. Do úřadu ale nastupuje 1. května. Praha 7:31 1. května 2018 Bývalý náčelník generálního štábu Josef Bečvář (vlevo), jeho nástupce Aleš Opata (druhý zleva), ministryně vnitra v demisi Karla Šlechtová (za ANO) a prezident Miloš Zeman si připíjejí po jmenování náčelníka štábu na Pražském hradě. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Někdejší velitel 4. brigády rychlého nasazení třiapadesátiletý Aleš Opata chce v čele generálního štábu dokončit změny systému velení, dotáhnout velké zakázky a vybudovat nové součásti armády. „Ředitelství pro kybernetické a informační operace, prapor logistické podpory a třetí manévrový prvek v rozsahu výsadkového pluku,“ říká Opata.

Ve funkci po třech letech vystřídá Josefa Bečváře, který odchází do civilu. Co bude dělat dál, zatím neví. „Ukončím služební poměr 30. června, takže mám ještě dva měsíce čas na to, abych se rozhodl,“ odpověděl Radiožurnálu.

Opatu jako nového náčelníka generálního štábu vybrala ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová za hnutí ANO. V březnu návrh schválila vláda a podepsal prezident.