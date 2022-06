Generál Řehka symbolicky převzal velení armády. Chce ji modernizovat a připravit na případný boj

Nastupující náčelník generálního štábu Karel Řehka ve čtvrtek na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Aleše Opaty. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu. Oficiálně se funkce Řehka ujme od pátku. Funkci ve čvtrtek podobným způsobem převzal i nový náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn. Praha 15:41 30. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Černochová (ODS) se dohodla se Zemanem na předání úřadu Řehkovi na začátku června | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Sedmačtyřicetiletý Řehka, kterého prezident Miloš Zeman minulý týden jmenoval do hodnosti generálmajora, přichází do čela armády z pozice ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Vrací se do ní po dvou letech, kvůli vedení úřadu odešel do civilu.

Dříve působil u speciálních sil v Prostějově, kterým i velel. Vyslán byl na několik zahraničních misí na Balkáně a v Afghánistánu a působil i ve velitelských strukturách v NATO. Absolvoval několik zahraničních kurzů včetně prestižního Rangers v USA.

Na jeho jmenování náčelníkem generálního štábu se ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dohodla se Zemanem na začátku června. Řehka bude mít podle ní za úkol pokračovat v modernizaci armády, která bude schopna čelit bezpečnostním výzvám.

Poznamenala, že po barbarském útoku Ruska na Ukrajinu už nikdo nepochybuje, že Česká republika potřebuje silnou armádu.

Opatovi poděkovala za jeho čtyřletou službu v čele armády a za to, co pro Českou republiku vykonal. Poukázala na výzvy, kterým se během té doby musel postavit, ať už řešení koronavirové krize, nebo zhoršující se bezpečnostní situaci, která vyústila ve válku na Ukrajině.

Připravená armáda

„Je to člověk, který se problémům nevyhýbá, ale postaví se jim. Jeho neústupnost jsem zažila několikrát na vlastní kůži,“ poznamenala.

Řehka v projevu na Vítkově řekl, že chce armádu připravovat na to, aby obstála v případném boji. Poukázal na potřebu pokračovat v její modernizaci.

Stejná ceremonie jako u náčelníka generálního štábu se uskutečnila i v případě nového náčelníka Vojenské policie Otakara Foltýna, který bojový prapor Vojenské policie a post náčelníka převzal od svého předchůdce Miroslava Murčeka.

I Murčekovi Černochová za jeho službu poděkovala. Poznamenala, že díky nasazení jeho a vojenských policistů se loňská evakuace z Afghánistánu uskutečnila bez ztrát na životech.

Den ozbrojených sil byl v roce 2002 vyhlášen jako připomínka události z roku 1918, kdy u francouzského městečka Darney oficiálně vznikla první československá samostatná jednotka. Ve stejný den Francie veřejně podpořila právo na samostatný československý stát.