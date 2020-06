Nesouhlasím s popisem světa, kde je věřitel hned lichvář a dlužník je v tom nevinně, říká Nacher

Poslanci ze sněmovního ústavně-právního výboru řeší, jak změnit exekuční řád. V Česku je v exekuci téměř 800 tisíc lidí, zhruba půl milionu z nich má exekucí dokonce víc než tři. V současnosti si exekutory vybírají věřitelé, ale dvě desítky organizací vyzývají zákonodárce, aby podpořili jejich přidělování soudem. Hosty pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus byli poslanci Patrik Nacher (ANO) a Lukáš Kolařík (Piráti). Praha 20:11 10. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Patrik Nacher | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Místní příslušnost je nové nastavení, které zabrání tomu, abychom neopakovali budoucí chyby,“ říká v pořadu Pro a proti poslanec Lukáš Kolářík (Piráti).

Zákonodárce vládního hnutí ANO Patrik Nacher namítá, že místní příslušnost situaci nevyřeší. Pomoci by snad mohla takzvaná koncentrace, kdy by jeden dlužník měl jen jednoho exekutora.

„Ale měl jsem pocit, že jde o to vyřešit nakumulované problémy z minulosti, tedy 4,5 milionu exekucí na 10 milionů obyvatel. Tomu místní příslušnost nepomůže už jen proto, že jde o opatření, které bude platit ihned,“ míní Nacher.

Přijde propouštění

Kolářík souhlasí, že je třeba řešit i exekuce z dob dřívějších.

„Když zrušíme trh exekutorů, tak dlužníci nebudou nuceni bydliště zapírat a schovávat se. Bude to humánní, bude to lépe fungovat a nebudou se duplikovat náklady. “ Lukáš Kolářík

„Ale zároveň se blíží krize, některé firmy už avizují propouštění, takže musíme změnit exekuční systém do budoucna. Protože další dlužníci budou asi přibývat,“ připomíná.

„Soud by měl exekutora přidělovat proto, aby se zrušilo konkurenční prostředí a úplně se odstranily tržní mechanismy. Exekutoři potom jdou jen na svůj zisk. Jsou to soukromí podnikatelé, takže často dochází ke zneužívání obrovských nástrojů, které od státu mají.“

„Souhlasím, že exekutoři se někdy chovají nepřijatelně, ale stížnosti na ně jsou rovnoměrně rozesety. Tedy mezi ty, kteří jsou proti teritorialitě, i ty, kteří ji hájí. “ Patrik Nacher

Nacher ale kritizuje návrh novely. „Už jen název místní příslušnost je nepřesný. Asi 70 procent lidí nebydlí v místě trvalého bydliště, takže to bude kde? A co se bude dít, až se lidé přestěhují? Bude se s nimi stehovat i exekutor?“

Srovnání se Slovenskem?

Kolářík upozorňuje, že tento systém funguje na Slovensku a v dalších zemích. „Tam jsou ale ještě níž a řeší to na úrovni okresu, ale to si nemůžeme dovolit, protože nemáme tolik exekutorů na okres.“

Nacher upřesňuje, že ve srovnání se Slovenskem máme jen třetinu exekutorů na stejný počet obyvatel. „Jaká pak bude motivace exekutorů fungovat třeba v momentě, kdy věřitel platí zálohu?“

„Nesouhlasím s popisem světa, kde je věřitel popisován jako černá strana a lichvář, a dlužník je v tom nevinně. Pojďme změnit věci, které dopadnou na současnou situaci, ale změní i to minulé. Ale to padá pod stůl a všichni se věnují jen teritorialitě.“ kritizuje Patrik Nacher.



„Teritorialita je zásadní změna, deset let se o ní mluví a má velkou podporu neziskových organizací a charit. Je logické, že jeden dlužník musí mít jednoho exekutora, protože násobení nákladů znemožňuje zaplatit a je nevýhodné i pro věřitele, protože dlužník pak utíká do šedé zóny a tratí na tom stát,“ dodává Pirát Lukáš Kolářík.

