‚Je smutné, že to muselo dojít až sem,‘ Náchodská nemocnice opět zprovozňuje covidové oddělení

Primář anesteziologicko-resuscitačního oddělení Oblastní nemocnice Náchod Petr Štěpánek jde na jedno z uzavřených oddělení. V přítmí prochází prázdnými chodbami k opuštěným lůžkům s přístroji.

Česko má za úterý 14 539 nově nakažených koronavirem. Je to nejvíce od poloviny března Číst článek

„Máte tady techniku pro intenzivní péči, aktivní antidekubitní matrace, máte tady dávkovač, vybavení těch stolků, infuzní pumpy, rozvody kyslíku a tak dále, všechno co k tomu patří,“ popisuje pro Radiožurnál. Na všech postelích a přístrojích jsou zatím modré igelity.

„Tenhle prostor bude po přípravě a navezení potřebného zdravotnického materiálu schopný sloužit jako místo, kde bude možné pečovat o covidové pacienty,“ vysvětluje Petr Štěpánek.

Stále ještě opuštěné místo je pro něj cestou do nedávné minulosti a velmi pravděpodobně i do blízké budoucnosti. „Bohužel je to tak…,“ dodává lékař.

Náchodská nemocnice byla letos v únoru jednou z nejvytíženějších v celé zemi. Záchranáři odsud například museli kvůli extrémnímu přeplnění hromadně odvézt 15 pacientů na jih Moravy. Na jaře pak nemocnice otevřela dlouho plánovaný nový pavilon. Právě v něm se primář ARO Petr Štěpánek s kolegy o covidové pacienty stará.

Hygienici v Praze zkontrolovali 455 lidí. U dvou restaurací našli pochybení, rozdali i blokové pokuty Číst článek

Jenže kapacita nových oddělení už brzy přestane stačit: „Pacientů určitě přibývá, je to trošku ve skocích. Ještě nedávno byli na současném interním covidovém oddělení jeden až tři pacienti, dneska už jich je tam 12. Poslední risk mapping pro okres Náchod predikuje za deset dní v nějakém středním riziku příjem 16 pacientů. Zatím se ale bohužel pohybujeme v těch horších scénářích.“

Zakonzervovaná lůžka tady možná začnou postupně obnovovat už od čtvrtka. Personálně je budou muset obsluhovat i zdravotníci z dalších oddělení. Za poslední rok a půl je tak čekají už poněkolikáté psychicky náročné chvíle.

„Byl jsem optimista, který věřil, že proočkovanost bude pravděpodobně větší a že možná i to chování lidí bude malinko opatrnější. Například jsem zapisoval aplikaci monoklonálních protilátek u pěti pacientů, kteří byli rizikoví, neočkování. Je to smutné, že to muselo dojít až sem a že se to na nás prostě valí,“ uzavírá primář oddělení ARO Oblastní nemocnice Náchod Petr Štěpánek.

Vrchní sestra na tomto oddělení Šárka Štěpánková teď objednává další takzvané monoklonální protilátky. U lidí s covidem dokáží v prvních dnech nemoci až ze 70 procent zabránit vážnému průběhu a aktuálně je o ně větší zájem.

Neočkovaní bývají agresivní, popisuje primářka v Karlových Varech svou zkušenost s pacienty Číst článek

„Lidi zkoumají, co je ve vakcínách a nechtějí se nechat očkovat, protože to je chemikálie a všechno. Ale pak když přijdou v těžkém stavu a žádají si protilátky, tak je jim úplně jedno, jaké mají složení. Ale my jako zdravotníci se s tímhle setkáváme. Léčíme sebevrahy, obézní lidi, kteří měli doporučení držet zdravý životní styl a vlastně si ten svůj stav často zapříčinili nebo zhoršili sami,“ dodává Šárka Štěpánková.

Zdravotníci v Oblastní nemocnici Náchod v Královéhradeckém kraji ovšem věří, že především díky očkování tady nebude tolik pacientů v těch nejtěžších stavech jako při minulých vlnách epidemie koronaviru.