Na Náchodsku končí dvě dětské lékařky, náhrada za ně není. Zavřít ordinaci se tam chystají i další pediatři

„Ukončím svoji ordinaci k 31. prosinci 2022. A po mém odchodu tady zůstane 600 dětí bez dětského lékaře,“ popisuje situaci Šárka Hubková, která má svoji ordinaci v Náchodě.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Náchodsku končí dvě dětské lékařky. Jedna v Náchodě, druhá v Polici nad Metují

Je už několik let v důchodu, její malí pacienti budou mít se sháněním náhrady problém. „Kapacita dětských lékařů na našem okrese je přeplněna. A když se lidé obrátí na svoji zdravotní pojišťovnu, tak jim říkají, ať třeba jezdí do Prahy nebo do Hradce Králové.“

Jenže Hradec Králové je 45 kilometrů daleko, Praha dokonce 150. „Takže to je docela beznadějná situace. To je zoufalé,“ uznává pediatrička Hubková.



Pediatr chybí i v Polici nad Metují

V podobně složité situaci jsou rodiče dětí v dalším městě na Náchodsku, ve 20 kilometrů vzdálené Polici nad Metují. Tam za necelý měsíc končí praxi lékařka Marcela Výravská.

Náhradu za sebe sháněla dlouho, a to i ve spolupráci s radnicí, potvrzuje starosta Police nad Metují Jiří Škop (ODS). „Tenkrát přišla paní doktorka i s manželem. Přišli sami s návrhem, že by vychovali a zaučili toho nového dětského lékaře,“ popisuje.



Na venkově stále chybí lékaři. Stát a pojišťovny je chtějí do regionů nalákat pomocí bonifikací Číst článek

Zástupci města oslovili mladého lékaře, který přímo z města pochází a podepsali s ním smlouvu. Statisíce korun uvolnil Svazek měst a obcí, další peníze na zaučení získala stávající lékařka díky dotaci.

Jenže nakonec je všechno jinak. Lékař odchází do Oblastní nemocnice Trutnov, ze smlouvy se vyplatil. „Určitě to šok byl. Teď jsme v situaci, kdy i já sám jako rodič musím hledat lékaře pro své děti. A není to jednoduché.“

Bez lékaře bude od ledna v Polici nad Metují pět stovek dětí, jiný pediatr ve čtyřtisícovém městě není. „Dětští jsou v podstatě jen v okolních městech, ale většinou mají plnou kapacitu. Jen málo z nich přijímá nové pacienty,“ dodává starosta Jiří Škop.

A v následujících letech bude na Náchodsku možná ještě hůř. Ukončit praxi se chystá několik dalších pediatrů. Noví nejsou. A podobné je to i v jiných částech republiky.

Všeobecná zdravotní pojišťovna proto bude od ledna v některých lokalitách nově motivovat lékaře k otevření nové ordinace statisícovými bonusy. Týká se to nejen pediatrů, ale i praktiků pro dospělé nebo zubařů.