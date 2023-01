Náchod obnoví areál Velkých lázní v místní části Běloves. Letos otevře prameník minerálky Idy

Bývalá kolonáda je jeden z nejstarších objektů v lázních. Kdysi šlo o pýchu Běloveských lázní, dnes je z budovy z konce 19. století ruina. Díry ve zdech i stropech, některá okna zakrývá jen igelit, v části objektu je místo podlahy pouze hlína.

Radnice chce budovu obnovit. Jak ale říká místostarosta Jan Čtvrtečka, z velké části bude nutné původní části kolonády úplně zbourat a postavit repliku: „Protože, jak vidíte, ten stavebně technický stav je velmi špatný.“

Na přestavbu budovy kolonády bude potřeba zhruba 20 milionů korun, peníze město teprve shání.

Šanci na dotaci má podle místostarosty Čtvrtečky i díky blízkosti polského lázeňského městečka Kudowa Zdrój. „To jsou naši partneři na polské straně. Snažíme se najít nějaké propojení, které by nás spojovalo na cestě návštěvníků a turistů. Ti by mohli směřovat z jednoho města do druhého.“

Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Opravy kolonády začnou v nejlepším případě v příštím roce, už letos chce ale Náchod spustit provoz kapličky, kam si lidé dřív chodili pro minerálku Ida. Kaplička je od kolonády vzdálená asi sto metrů, napájená bude z dvou vrtů minerální vody. Ty jsou pravidelně kontrolované.

„Měření provádíme každý týden. Abychom věděli, jak se pohybuje dlouhodobě hladina Idy ve vrtu,“ vysvětluje Jiří Mahler, pracovník městem zřízené organizace Přírodní zdroje a lázně Běloves. „Stále to sedí v rozmezí centimetrů. A to je dobře, protože se tam tlačí spodní voda a pracuje to.“

Kaplička by se mohla pro veřejnost otevřít ve druhé polovině roku, po dlouhých osmi letech. Předtím ale město musí kromě jiného pořídit zařízení, které minerálku zbaví velké části arzenu.

„Ve vodě, která půjde pro veřejnou spotřebu, musí být snížená koncentrace arzenu na deset mikrogramů na litr a méně. Což je kritérium třeba i pro pitnou vodu,“ doplňuje balneotechnik Libor Oliviano Michele.

Za znovuobnovení provozu kapličky zaplatí město Náchod zhruba 10 milionů korun, ty už má připravené v letošním rozpočtu.