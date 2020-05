Poslanci plánují zakázat prodej věcí s nacistickou tematikou. Nechtějí opakovat kauzu Naše vojsko

Prodej předmětů s nacistickou tematikou by od příštího roku mohl být trestný. Přispěla k tomu kauza nakladatelství Naše vojsko, které vydalo kalendář pro rok 2021 s podobiznami osobností třetí říše. Zákon v současné době nepostihuje prodej předmětů například s vyobrazením Adolfa Hitlera nebo hákovým křížem. Nakladatelství se proto brání, že jelikož předměty prodává a má z toho zisk, nejedná se o trestný čin. A to by se mohlo změnit. Praha 20:05 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Naše vojsko dlouhodobě prodává předměty s portréty nacistických zločinců. Archivní foto | Foto: Naše vojsko

Naše vojsko dlouhodobě prodává hrnky nebo trička s podobiznami nacistů. Podle policie i nakladatelství to není trestné, protože předměty nejsou zdarma.

Kvůli kalendáři ale předseda správní rady Nadačního fondu obětem holokaustu Michal Klíma podal trestní oznámení. „Je to samo o sobě paradoxní, že když něco děláte zdarma, je to trestné a když to děláte za účelem zisku, tak by to nemělo být trestné,“ prohlásil.

„Myslím si, že je zapotřebí zastavit šíření propagace nacismu, a nemám pochybnosti o tom, že jestliže někdo vydává kalendář s portréty nacistických zločinců, kteří byli odsouzeni norimberským soudem, je to nepochybně propagace,“ vysvětlil.

I kvůli této kauze chystá lidovec Jan Bartošek poslanecký návrh, jenž se ale bude týkat jen předmětů s nacistickou tematikou. „Právní úprava je jasná, jednoduchá, srozumitelná a nekompromisní,“ řekl Radiožurnálu.

Ředitel nakladatelství Emerich Drtina odmítá, že by šlo o propagaci nacismu. „Vše vydáváme za účelem zisku. Více k tomu nemám co dodat,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Dodal, že „každá osobnost má nějaký význam v historii“. „Nechceme být jako za socialismu. Co se nesmělo, to se škrtalo a nesmělo se to psát. Myslím si, že dnes jsme v demokracii, kde můžeme cokoliv. Eticky je to na hraně, ale nedělám tady žádnou propagaci.“

Negativní ohlasy

S nakladatelstvím Naše vojsko podle Deníku N ukončilo ke konci května smlouvu ministerstvo vnitra, které mu pronajímalo sklady. V dubnu pak pražský magistrát vypověděl smlouvu prodejně nakladatelství na Andělu.

Kauza ohledně kalendáře s nacistickými osobnostmi vyvolala negativní ohlasy nejen u českých politiků, ale také u zahraničích. Negativně se vůči nabízeným předmětům vymezili diplomaté Německa i Izraele.

„Jsem šokovaný a znechucený z toho, že se takový kalendář s fotografiemi nacistických válečných zločinců prodává,“ napsal na twitteru izraelský velvyslanec Daniel Meron.

Daniel Meron

