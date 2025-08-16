Nad očekávání byly jen pocty pro masového vraha, zhodnotil Rakušan summit mezi Trumpem a Putinem
Americký prezident Donald Trump při jednání s ruským vládcem Vladimirem Putinem o budoucnosti ruské válečné agrese na Ukrajině ničeho nedosáhl, míní ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) Putinovi o mír nejde.
Trump s Putinem jednali v noci na sobotu evropského času na vojenské základně Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljašce. Oba státníci po summitu označili rozhovor za konstruktivní, schůzka trvající přibližně dvě a půl hodiny ale patrně žádné konkrétní výsledky nepřinesla. Dohoda o příměří na Ukrajině oznámena nebyla.
Bylo to jen divadlo. Trump legitimizoval Putina a nic za to nedostal, tvrdí lídr amerických demokratů
Trump nicméně po jednání v rozhovoru s televizí Fox News prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a šéfem Kremlu. Dodal, že sám se jí možná zúčastní. Mnoho komentátorů a médií summit hodnotí jako Putinův úspěch.
Podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana nedosáhl Trump podle očekávání při schůzce s Putinem ničeho. „Nad očekávání byly jen pocity a vřelost, s nimiž byl masový vrah a válečný zločinec na Aljašce přijat,“ sdělil.
„Do složitých diplomatických jednání zkrátka není možné vstupovat vyzbrojen vlastním egem,“ dodal Rakušan.
‚Propagandistické žvásty‘
„Jednání Trump-Putin na Aljašce nepřineslo zásadní posun k ukončení války na Ukrajině, potvrdilo ovšem to, že Putin nehledá mír, ale příležitost oslabit jednotu Západu a šířit svou propagandu. Snaží se prodlužovat konflikt, aby dosáhl maxima svých cílů z hlediska ruské expanze. Bez ohledu na lidské oběti a devastaci ukrajinských měst,“ napsala ministryně obrany Jana Černochová (ODS).
‚Odporné, ostudné a zbytečné.' Ukrajinský server se vyjádřil k setkání prezidentů na Aljašce
Podle ní ale jednání přesto mělo svůj význam mimo jiné právě proto, že odhaluje skutečné pohnutky a smýšlení Vladimira Putina. „Pro nás z něj vyplývá, že je třeba zachovat soudržnost Západu a vytrvat v podpoře Ukrajiny, aby případná dohoda o příměří či míru nebyla pouze podle ruských not. Je to v našem bytostném zájmu,“ uvedla.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestraník za ODS) přivítal Trumpovu snahu ukončit ruský útok na Ukrajinu. Od Putina podle něj zazněly jen propagandistické žvásty.
„Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO,“ uvedl ministr.
Putin vodil Trumpa za nos
Trump místo účinného tlaku a elementární dohody „pustil zločince Putina zpět na světové hřiště a nedostal nic“, reagovala na síti X předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.
ONLINE: Putin nechce příměří. Přednost dává dohodě o ukončení války, kterou preferuje i Trump, píše Axios
„To není diplomacie, to je nebezpečný dar agresorovi - a rána Ukrajině, která dál bojuje o přežití,“ napsala. Summit podle ní opět ukázal, že Putin mír nechce a válka mu slouží k propagandě. „Ukrajinu by nejradši vymazal z mapy světa,“ dodala.
Že Rusko nemá o mír na Ukrajině vůbec zájem, je zjevné také podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba, schůzka na Aljašce je podle něj ztracenou příležitostí. „Ruský diktátor jen vodí Trumpa za nos. Využívá ho k šíření svých lží a aby ukázal, že je pro USA partnerem k jednání a ne válečným zločincem a 'ozbrojenou benzínovou pumpou',“ uvedl.
Zopakoval, že Rusko je agresor a svobodný svět podle něj musí nadále požadovat, aby ruský diktátor okamžitě zastavil boje a přistoupil k upřímnému jednání o míru.
„A pokud Moskva na tento základní požadavek okamžitě nepřistoupí, musí čelit takovým krokům v hospodářské i vojenské oblasti, které by byly pro ruský režim skutečně bolestivé. Cestou, na kterou se musíme soustředit, je silná a jednotná Evropa,“ dodal Hřib.