Zemřela zpěvačka a herečka Naďa Urbánková. Bylo jí 83 let

S velkými brýlemi a v minisukni se stala na počátku své kariéry Naďa Urbánková doslova senzací a záhy byla jednou z nejoblíbenějších zpěvaček, ať už účinkovala v Semaforu nebo v Country Beatu Jiřího Brabce. Získala také pětkrát po sobě Zlatého slavíka, což ji řadí na třetí místo mezi zpěvačkami v historii této ankety, a prosadila se i ve filmu. Její osobní život ale už tak veselý nebyl. Zemřela v pátek ve věku 83 let. Praha 10:10 4. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zemřela zpěvačka a herečka Naďa Urbánková | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Poslechněte si poslední rozhlasový rozhovor Nadi Urbánkové, v roce 2021 byla hostem Jožky Kubáníka:

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor Jožky Kubáníka s Naďou Urbánkovou

Ve věku 83 let zemřela v pátek večer zpěvačka a herečka Naďa Urbánková. Na facebooku o tom v sobotu informovala její dcera Jana Fabiánová.

„S nekonečnou bolestí v srdci s vámi musím sdílet tu nejsmutnější zprávu. Moje milovaná maminka, zpěvačka, herečka a pětinásobná Zlatá slavice, paní Naďa Urbánková, zemřela včera večer 3. 2. 2023 ve věku 83 let na komplikace spojené s rakovinou a nedávno prodělaným onemocněním covid-19,“ napsala Fabiánová.

Hvězda divadla Semafor

Naděžda Balabánová, jak se za svobodna Urbánková jmenovala, se narodila v Nové Pace a vyrůstala ve vesničce Borovnička, kde začala chodit do školy.

Absolvovala Vyšší zdravotnickou školu v Trutnově a krátce pracovala jako zdravotní sestra. K tomu ale také začala hrát a zpívat v amatérském divadle. A hrála tak dobře, že v roce 1959 již debutovala jako herečka v Pardubickém divadle. Tehdy se také poprvé vdala za herce Karla Urbánka, za kterým odešla do Prahy.

V metropoli působila Urbánková v Československém souboru písní a tanců a v Laterně magice a zlom v její kariéře nastal v roce 1964, kdy se dostala do Semaforu a ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů se také poprvé objevila před kamerou.

Coby mladá a neokoukaná zpěvačka se stala miláčkem převážně mužského publika a začala vystupovat s již zavedenými hvězdami.

Jejím nejznámějším hitem se stala píseň Drahý můj v duetu s Jiřím Grossmanem, dále pak smutná Grossmanova píseň Závidím.

V roce 1969 začala její spolupráce s Jiřím Brabcem a skupinou Country Beat a vrcholem této etapy její hudební kariéry se stalo vystoupení na festivalu ve Wembley a v Mekce country hudby Nashvillu.

Zlatý slavík

Během zájezdu do USA se seznámila s tlumočníkem a manažerem Janem Nemejovským a po krátké známosti se stihli ještě na turné, ve Washingtonu, vzít.

V roce 1972 se Urbánková vyhoupla na první místo v anketě Zlatý slavík, kde setrvala dalších pět let. K zisku slavíků jí určitě pomohly její další slavné hity, jako například Vilém peče housky nebo Blonďák s červenou bugatkou. Více Zlatých slavíků má jen Hana Zagorová a Lucie Bílá.

V dalších letech pak postupně spolupracovala s orchestrem Václava Hybše a působila také v pražském Hudebním divadle Karlíně. Odtud se pak nakrátko vrátila zpět k Jiřímu Brabcovi.

Kromě „klarinetů“ si zahrála i v několika dalších ceněných filmech a jejím „dvorním“ režisérem se stal Jiří Menzel. Urbánková například ozdobila jeho filmy Zločin v dívčí škole, Ostře sledované vlaky, Na samotě u lesa nebo Skřivánci na niti.

V roce 1990 se stáhla z hudebního světa a vypadalo to, že konečně našla muže svého srdce a že si bude užívat zasloužený odpočinek.

Na společenské akci se seznámila s českým emigrantem, lékařem Josefem Havlíkem, za kterým odjela do Švýcarska. Společně podnikali, Naďa odpočívala a na počátku 90. let se pustili do stavby sanatoria v Protivíně.

Urbánková usedla i do místního zastupitelstva, ale „protivínský sen“ skončil dvojnásobným zklamáním. Manželství i podnikatelský projekt se rozpadly a Urbánkové se navíc nevyhnuly trpké soudní tahanice kvůli obrovskému dluhu.

Zemřela v pátek 3. února 2023 ve věku 83 let.