Zeman přes rok nepřispívá do svého charitativního fondu. ‚Už došlo k nápravě,‘ tvrdí Ovčáček

Miloš Zeman v roce 2013 založil nadační fond. Peníze v něm se měly původně použít na splacení státního dluhu. O dva roky později ale změnil účel. Měl podporovat Fond ohrožených dětí, který zřizuje Klokánky. Už čtrnáct měsíců ale prezident na účet nepřispívá. Podle jeho mluvčího Jiřího Ovčáčka šlo o „opomenutí v hektické době a došlo k nápravě." Praha 11:40 1. dubna 2019

Prezident měl přispívat do fondu každý měsíc třetinu svého platu, tedy 60 tisíc korun. Od loňského 12. března ale Miloš Zeman nic nepřispěl. Podle mluvčího šlo o zapomnětlivost. Informace přinesl server Aktuálně.

„Pravidelný příspěvek pana prezidenta bude obnoven v co nejbližší době. Trvalý příkaz byl nastaven do doby ukončení prvního mandátu, v hektické době po znovuzvolení nebyl opomenutím obnoven. Nyní už došlo k nápravě,“ řekl Ovčáček serveru Aktuálně.

Mluvčí ale nevysvětlil, proč došlo k přerušení, ani jestli chybějící peníze pošle zpětně. Pouze zopakoval, že Zeman bude opět do fondu přispívat až do roku 2023, kdy mu končí mandát. Ovčáček neokomentoval ani to, že minulé září serveru tvrdil, že prezident do fondu peníze posílá.

Do nadačního fondu momentálně nepřispívá ani veřejnost. V prvním měsíci jeho fungování do něj vložilo peníze dvacet lidí. O rok později do něj přišlo 21 554 korun, a to pouze od dvaceti dárců. Devět z nich navíc poslalo pouze korunové nebo haléřové příspěvky.

Podle údajů na webových stránkách získal od svého založení Fond ohrožených dětí tři peněžní dary. První před čtyřmi lety, bylo to dva a půl milionu korun. V dalších letech to potom bylo 3,1 milionu a půl milionu.

Výnos fondu byl podle výroční zprávy za rok 2017 2,3 milionu korun. Ve výsledcích se znatelně projevilo 720 tisíc odečtených z prezidentského platu. „Ke zvýšení nadačního jmění výrazně přispěl i čistý zisk z plesu pořádaného na Pražském hradě,“ píše se ve výroční zprávě. Mluvčí prezidenta potvrdil, že výtěžek z letošního plesu poputuje na účet také.

Miloš Zeman naposledy do svého nadačního fondu přispěl 12. března 2018. | Zdroj: Printscreen z oficiálních stránek Nadačního fondu