Tři ceny pro Světlušku Českého rozhlasu. Fórum dárců ocenilo sportovní přenosy i cyklojízdu pro nevidomé

Projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška získal tři ocenění na Fóru dárců. Toto občanské sdružení je udělovalo popáté. Světluška pomáhá nevidomým a slabozrakým a letos jste o jejích akcích mohli slyšet na Radiožurnálu mnohokrát. Porotu Fóra dárců zaujal například projekt Nevidomý fanoušek - tedy speciální komentáře sportovních utkání pro nevidomé. Praha 11:13 29. listopadu 2019

Radiožurnál odvysílal pro nevidomé speciální komentář například z basketbalu, hokeje nebo fotbalové kvalifikace na Euro mezi Českem a Anglií. Z celé akce vytvořil Radiožurnál vítězný spot, který skončil ve své kategorii na druhém místě.

„Jsem hrozně rád, že se to chytlo, protože ten nápad je velmi jednoduchý. Stačí dva sporťáci a jedna sada tlumočení a dá se udělat hodně radosti,“ řekl šéfredaktor Radiožurnálu Ondřej Suchan, který cenu převzal. „Začínají se nám ozývat další rádia v Evropě, že by ráda dělala Nevidomého fanouška, a když se to podaří, tak rozsvítíme třeba všechny stadiony v Evropě,“ dodal.

Na kolech pro Světlušku

Další cenu za třetí místo dostala Světluška v kategorii finanční sbírka, která souvisí s letní cyklojízdou Jedeme pro světlušku. Moderátoři a nevidomí spolu vyrazili v tandemu a sponzor daroval peníze za počet ujetých kilometrů.

„Byli jsme výjimečný tím, že jsme neoslovovali jednotlivé dárce, ale měli jsme ho dopředu domluveného, proto jsme si mohli dovolit ten komfort, že jsme tam strávili s těmi lidmi čas. Pohovořit s nimi, poznat jejich život a nemuset se tolik soustředit na to, že současně dárce žádáme o podporu,“ vysvětlila pro Český rozhlas Ředitelka Světlušky Gabriela Drastychová.

Třetí cenu pak získala Světluška za charitativní logo. Český rozhlas tak navázal na své loňské ocenění, kdy dostal cenu za projekt Ježíškova vnoučata.

Fórum dárců funguje od roku 1997 a podporuje rozvoj filantropie v České republice. Jeho ředitelka Klára Šplíchalová vysvětlila, jak se zlepšuje schopnost neziskových organizací zaujmout. „Podle mě je hlavní trend v tom, že se tak trochu stírají rozdíly mezi neziskovým a ziskovým sektorem. Víc se to zaměřuje na téma, na veřejnou prospěšnost nebo na přínos aktivity,“ popsala.