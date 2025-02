Naděje pro historické vlaky? Správa železnic připouští jejich provoz na koridorech i bez ETCS

Nostalgické historické vlaky s příchodem nového zabezpečovače ETCS nakonec nejspíš červenou nedostanou. Teoreticky by se mohly za určitých podmínek vrátit i na hlavní železniční koridory, kde se s nimi fanoušci i provozovatelé na podzim loučili. Server zDopravy.cz upozornil, že Správa železnic připravila pravidla, za jakých by třeba parní lokomotivy nebo historické motoráky mohly na tratě s ETCS vyrazit. Praha 17:41 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie ze soukromého archivu strojvedoucího Pavla Daniše | Zdroj: Český rozhlas, Soukromý archiv Pavla Daniše

„Jsme na lokomotivě sedma, vyrobená 1917, v roce 1997 jsme ji zprovoznili, po 30 letech se dočkala druhého života, od té doby ji udržujeme,“ říká Jaroslav Křenek, který lokomotivu nyní připravuje na sezonu.

Na podzim se Klub historie kolejové dopravy i další železniční spolky s hlavními koridory slavnostně loučily třeba v České Třebové nebo ještě poslední prosincový víkend v Olomouci.

Od ledna začal platit povinný provoz pod ETCS na hlavních tratích mezi Břeclaví, Ostravou a Prahou a v následujících letech ho stát plánuje rozšířit na další 4000 kilometrů tratí. Správa železnic dlouho deklarovala, že žádné výjimky nebudou.

Teď ale po naléhání provozovatelů historických vlaků nebo například Pardubického kraje otočila a výjimky připouští.

„Musí jít o historické vozidlo schválené Drážním úřadem. Jízda bude možná pouze s cestujícími během samotné nostalgické akce, ne pro přesun na akci nebo odjezd z ní. Požádat je nutné minimálně 30 dnů předem,“ popisuje podmínky mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Trasu mimořádné jízdy vlaku, který nemá ETCS, je ale nutné zabezpečit proti možné srážce s jiným vlakem. „Zjednodušeně to znamená, že tento mimořádný vlak bude moct z jedné stanice odjet až v okamžiku, kdy bude zajištěná vlaková cesta do další stanice. Před takovým vlakem se tedy nebude nacházet žádný jiný vlak. Zkonstruovat trasu pro takový vlak bude pochopitelně možné jen tehdy, pokud to dovolí kapacitní možnosti v dané lokalitě a čase,“ vysvětluje Gavenda.

A v tom bude nejspíš háček, koridory jsou přeplněné a volnou kapacitu přes den Správa železnic prakticky nenajde. Skeptický je i Jaroslav Křenek, nostalgické vlaky jeho Klubu dosud jezdily i trasy, na kterých se úsekům na koridorech nedalo vyhnout.

„Já se obávám, že na koridoru, který je přeplněný, dělat plovoucí výluky nebude úplně jednoduchý. Je to pole neorané a ukáže se,“ obává se Křenek.

Fanouškům železniční dopravy však nové opatření Správy železnic dává alespoň naději, že s dalším rozšiřováním ETCS nostalgické jízdy nezmizí z českých kolejí úplně.