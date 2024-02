Nadprůměrně teplý týden. Maxima dosáhnou až 15 stupňů, sněžit bude pouze na horách na severu Česka

Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý a v první polovině i větrný. V některých dnech budou odpolední maxima až o deset stupňů nad dlouhodobým průměrem. Kvůli velké oblačnosti budou také velmi teplé noci. Pršet, a na horách případně i sněžit, může hlavně ve středu a ve čtvrtek, kdy se přechodně ochladí. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kterou zveřejnil na webu a síti X. Praha 8:32 5. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Srážky se budou během týdne podle meteorologů objevovat ve vlnách (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celý týden bude ve znamení vlhkého a teplého proudění z Atlantiku. Srážky se budou během týdne podle meteorologů objevovat ve vlnách podle toho, jak budou přes Česko od západu postupovat jednotlivé frontální systémy.

V neděli bylo větrno, nárazy větru třeba na hřebenech Krušných hor a Krkonoš přesáhly 100 kilometrů v hodině, uvedli meteorologové. V pondělí ráno a dopoledne bude ještě vítr nejsilnější na Českomoravské vrchovině s nárazy kolem 90 kilometrů a na horách až 110 kilometrů v hodině. Odpoledne a večer vítr částečně zeslábne.

Jaký bude následující týden❓



Nadprůměrně teplý, ve své první polovině i dost větrný a slunečních paprsků si užijeme velmi málo.



Větrno bude i v úterý a ve středu. Nejvyšší denní teploty v pondělí a v úterý budou mezi šesti až 11 stupni Celsia, na jižní Moravě až 14 stupni.

Ve středu a ve čtvrtek nakrátko ovlivní počasí ve střední Evropě výrazné teplotní rozhraní, které bude oddělovat teplý vzduch v jižní polovině Česka od studeného v té severní.

„Jediná šance na sněžení v rámci týdne bude s největší pravděpodobností právě v tyto dny, a to hlavně v severních oblastech našeho území,“ uvádějí meteorologové. Sněžit by mohlo zejména v Krkonoších, Jizerských a Krušných horách a Beskydech, kde by mohlo napadnout až kolem deseti centimetrů nového sněhu.

Koncem týdne sice bude nadále zataženo až oblačno, ale výrazně se oteplí. Nejvyšší odpolední maxima by se v pátek a hlavně v sobotu mohla blížit 15 stupňům.