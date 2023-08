‚Zcela znehodnocené území,’ říká starosta Prahy 10 na plánované vlakové nádraží. Na místě by chtěl bydlení

Na pražských Slatinách by mělo vyrůst nové odstavné nádraží pro desítky vlaků. Stát by tam měly jak soupravy pro vysokorychlostní tratě, tak běžné vlaky příměstské dopravy. Plánuje to Správa železnic. S tím ale nesouhlasí vedení Prahy 10. Místo toho tam chce novou obytnou zónu.

