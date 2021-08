Opravovat nádražní se daří. ‚Řada nádražních budov se bourá, místo aby se rekonstruovaly,‘ zní kritika

Vláda si před třemi lety do svého programového prohlášení napsala, že do letošních voleb zajistí opravu šedesáti nádražních budov po celém Česku. Zmínila dokonce i tři konkrétní stanice. Rekonstrukcí podle kabinetu měla projít nádraží na pražském Smíchově, v Křižanově na Žďársku a taky v Mostě. A z větší části se to podařilo. Jen letos dělníci opraví víc než sto nádraží, řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

