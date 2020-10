‚Už toho máme opravdu dost.‘ Praha 2 podala trestní oznámení na vlastníka budovy nádraží na Vyšehradě

Městská část Praha 2 podala kvůli špatnému stavu nádraží Vyšehrad trestní oznámení na soukromého vlastníka. Viní ho z obecného ohrožení. Informovala o tom v pátek mluvčí radnice Andrea Zoulová. Památkově chráněné budově se tento týden začala propadat střecha. Nevyužívaný secesní objekt je v dezolátním stavu a soukromý vlastník, firma RailCity Vyšehrad, do něj neinvestuje. Praha 22:32 16. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšehradské nádraží patří mezi nejohroženější památky v Praze | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

„Už toho máme opravdu dost! Stav tohoto památkově chráněného objektu je alarmující a přístup vlastníka slušně řečeno hanebný,“ uvedla starostka Jana Černochová. Soukromý investor podle ní s radnicí vůbec nekomunikuje.

Stavební úřad Prahy 2 vlastníkovi mimo jiné nařídil zajistit budovu proti klimatickým vlivům, zejména zakrýt střechu. Majitel to ale neudělal. Stavební úřad po něm proto bude vymáhat náklady nutné k zabezpečení objektu. Praha 2 postavila v okolí nádraží zábrany, bude také pod zvýšeným dohledem strážníků. Budovu ještě v pátek večer zkontroloval statik, podle kterého jsou dočasná opatření dostačující.

Budovu nádraží by do svého vlastnictví chtělo získat město, jednání se však zatím nedaří a magistrát uvažuje i o vyvlastnění. Pražský radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) již dříve řekl, že majitel požadoval buď příliš velkou cenu, nebo výměnou stavební pozemky, se kterými již však má magistrát jiné záměry. Podle dřívějších vyjádření chtěl vlastník 117 milionů korun, magistrát na základě znaleckého posudku mohl nabídnout pouze 67 milionů. RailCity Vyšehrad se do médií dlouhodobě nevyjadřuje, sídlo má v budově nádraží.

Magistrát nereaguje

Černochová upozornila, že primátor Zdeněk Hřib (Piráti) městské části již sedm měsíců neodpověděl na úřední dopis. „Obrátili jsme se proto na orgány činné v trestním řízení a podali trestní oznámení a věc řešíme po linii státní správy. Jsme připraveni udělat razantní kroky, které povedou k záchraně této památky a jedné z dominant Prahy 2,“ dodala.

V případě získání objektu do vlastnictví Prahy by tam mohla být po rekonstrukci umístěna Slovanská epopej Alfonse Muchy. O to má zájem i Praha 2. Nádraží patří mezi sedm míst, o kterých nyní město pro umístění cyklu uvažuje.

Budova vznikla v letech 1904 až 1905, provoz nádraží byl zastaven kolem roku 1960. V soukromých rukách je objekt, který byl v roce 2000 prohlášen za kulturní památku, od roku 2007. Obnovení původní funkce není možné, protože moderní normy neumožňují umístit nádraží v zatáčce. Město místo toho plánuje vlakovou zastávku na Výtoni.