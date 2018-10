Šalingrad? Klasická brněnská recese, nebude to fungovat, říká končící náměstek

Nejvíce Brňanů, kteří hlasovali v anketě o název nového nádraží, by chtělo, aby se jmenovalo Brno-Šalingrad. Z 1859 lidí dalo hlas Šalingradu 837. „Myslím si, že řada lidí na to reagovala obrovskou apatií a část z nich vzdorem,“ říká pro Radiožurnál končící náměstek brněnského primátora za Zelené Martin Ander. Brno 16:46 29. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brno Hlavní nádraží | Foto: Dezidor | Zdroj: Creative Commons 3.0 Unported

Na kolik jsou výsledky ankety závazné? Může v Brně vzniknout hlavní nádraží Brno–Šalingrad?

Těžko říct, protože o názvu skutečně rozhoduje Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) jako správce veškerých železničních cest včetně nádraží. Takže je to spíš otázka na ně. Já se přiznám, že jsem s nápadem na anketu moc srozuměn nebyl. V radě jsem pro něj nehlasoval.

Brno hledá název pro nové nádraží. Nejvíc hlasů získal Šalingrad Číst článek

Proč?

Domnívám se, že nejdřív mělo město dát na názor lidí v té podstatné věci – to je poloha nádraží. Nikoli vytvářet takové Potěmkinovy vesnice, že když se nedá na názor lidí ve věci polohy nádraží, tak se vymyslí anketa, že se na ně dá v případě názvu. Myslím si, že řada lidí na to reagovala obrovskou apatií a část z nich vzdorem.

Když se podíváte na počty lidí, kteří v té anketě hlasovali, tak to je zhruba 1900 lidí. Zatímco referenda o poloze nádraží se účastnilo 73 tisíc lidí. A i tehdy politici tvrdili, že je to vlastně důkaz malého zájmu veřejnosti. A teď najednou se má název nádraží stanovovat na základě ankety pod dva tisíce lidí.

Drážní úřad řekl, že s názvem Brno–Šalingrad nemá problém. Jaký názor máte vy?

Já se přiznám, že to beru trošku jako klasickou brněnskou recesi a nedokážu si moc představit, že by tenhle název mohl dlouhodobě fungovat. Při tom počtu lidí, který v anketě hlasoval, jde podle mého o minoritní názor.

V jaké fázi jsou momentálně plány na přípravu odsunu hlavního vlakového nádraží z centra Brna o zhruba 800 metrů dál?

To je z dalších věcí, proč u lidí v Brně převládá naprostá únava tím tématem, protože v únoru letošního roku tu byla vedena velká veřejná debat o poloze nádraží. Tehdy se argumentovalo tím, že je potřeba rychle rozhodnout, rychle začít stavět. A nyní to je půl roku a od té doby se nic reálného nestalo. Projekt se neposunul dopředu. Pořád přetrvávají dohady o tom, jak má vypadat finální podoba projektu, a nic zásadního se neděje. Takže si myslím, že Brňané už jsou hodně stavem projektu unaveni a rozladěni.

V červenci přesun schválila vláda, ale není mi úplně jasné, zda je tedy definitivní.

Já osobně si myslím, že to definitivní není. V této podobě byl projekt v minulosti už několikrát. Že se řeklo: „Ano rozhodujeme, bude to tady, bude to odsun.“ A ve skutečnosti se potom především státnímu investorovi nepodařilo ten projekt dotáhnout do podoby územního rozhodnutí, stavebního povolení a následného zahájení stavby.

Projekt obsahuje spoustu rizik ve variantě odsunu nádraží, se kterými se bude muset SŽDC vypořádat. To se zatím nestalo. Ani není vydáno územní rozhodnutí. Já osobně si myslím, že nás v příštích letech bude čekat znovuobnovená debata, jak s tímto projektem dál. Tak jak je připravený, moc šancí na realizaci nemá.