Nádrž Harcov se po 120 letech dočkala rekonstrukce. Napustit ji vodohospodáři chtějí na jaře
Většina stavebních prací na rekonstrukci přehrady Harcov v Liberci by měla skončit ještě letos. S napouštěním přehrady pak vodohospodáři počítají na jaře. Tříletá rekonstrukce přinese bezpečnější hráz, opravenou nábřežní zeď i odbahnění celé přehrady. Kvůli problémům s podložím a dalším komplikacím se cena za opravu zvedla z původních 388 milionů korun na téměř půl miliardy. Podle Povodí Labe se ale daly problémy očekávat.
„Nikdo neví, jak to bylo dělané. Bylo to 120 let pod vodou. Něco jste předpokládali a skutečnost byla úplně jinačí,“ přibližuje problémy s opravou přehrady stavbyvedoucí Martin Soukop. „Největší problémy byly s podložím – odstřely, injektáže. Uděláte zkušební pole a zjistíte, že musíte úplně změnit technologii,“ vypráví.
Rozsáhlá síť puklin, do toho tvrdá skála nebo rozpadlý perk. Podloží přehrady Harcov v Liberci je geologicky velmi složité, a právě to značně zkomplikovalo současné práce na opravě přehrady. Na místě se byla podívat redaktorka Jana Pavlíčková.
„Byly tady velké problémy při odtěžování, odtěžili jsme podstatně víc,“ říká k odvozu více než 51 tisíců kubíků bahna ze dna přehrady ředitel Povodí Labe Marián Šebesta.
„Část materiálu byla problematická, utopili nějakou techniku a podobně. Ve štolách se zjistilo, že jsou postaveny úplně jinak, než se z dostupné dokumentace zdálo, jsou v horším stavu a musí se celé předělat. Předělávají se složitě, protože jsou památkově chráněny, takže zvenčí to musí vypadat stejně, ale zevnitř je konstrukce,“ vysvětluje Šebesta z povodí Labe.
Právě proto, že je přehrada kulturní památkou, musel se každý kámen z rozebrané hráze očíslovat, aby se pak vrátil na původní místo, upozornil Soukop: „Je jenom pár kamenů, které byly označené od Národního památkového ústavu, že se musí vyměnit a nahradit novými, ale v maximální míře byl použitý původní kámen.“
Odolnost vůči povodním
Co je naopak na přehradě nové, je injekční štola uvnitř hráze. „Slouží k dotěsnění podloží, aby nevznikal vztlak na základu, spáru a na těleso hráze,“ vysvětluje Soukop.
Díky tomu teď bude přehrada schopná odolat i desetitisícileté vodě. Zatím uměla zadržet jen stoletou povodeň. „Počasí se mění, musíme být připraveni na to, že extrémy mohou být větší. Proto je pro tento typ vodních děl v České republice standardem bezpečnost při desetitisícileté vodě,“ ujišťuje také.
„Zbývá nám dodělat přísyp z návodní strany, vyčistit zátopu a co je nejdůležitějšími, budeme provádět další kilometr vrtů a teprve potom může dojít k dalšímu zabezpečení a monitoringu přehrady. Tyto práce jsou nutné pro její samotné napouštění,“ přibližuje stavbyvedoucí.
Napouštět přehradu začne Povodí Vltavy příští rok, chce k tomu využít jarní tání, říká Marián Šebesta: „Někdy se přehrada naplní přes noc, může to být za tři dny, může to trvat měsíce a neuděláme s tím nic, protože když nebude sníh, nebude voda.“
Rekonstrukce přehrady přijde Povodí Labe na téměř půl miliardy korun.