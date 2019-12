Povodí Odry začne příští rok s opravou přehrady Morávka, rekonstrukce potrvá dva roky

„Bude se to dělat za provozu, pouze kdyby přišla do té stavby povodeň, tak na ni musíme být připraveni. Rozhodli jsme se přehradu během stavby koncipovat na bezpečné převedení pětisetleté vody, považujeme to za přiměřené riziko,“ popisuje technický ředitel Povodí Odry Břetislav Tureček.

Během stavby vodohospodáři sníží hladinu o 2 metry. V takovém stavu bude nádrž dva roky.

„V případě, že bude ze strany Českého hydrometeorologického ústavu prognózována významná srážka s předpokládanou povodní, tak se nádrž bude předpouštět o další dva metry před zahájením povodně. To by mělo znamenat i její bezpečné provozování během stavby,“ dodává.

Oprava přehrady sice začne až v příštím roce, státní podnik ale letos jednu důležitou stavbu na řece Morávce dokončil. Před nedávnem spustil provoz opraveného Žermanického přivaděče. Ten slouží k převodu vody právě z Morávky do řeky Lučiny, která je přítokem nádrže Žermanice. Práce na přivaděči trvaly téměř 200 dní a stály 115 milionů korun.