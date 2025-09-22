Nadúvazky i nekvalifikovaní pedagogové. Střední školy hledají cesty jak nahradit chybějící učitele
Polovina středních škol v Česku musela přes prázdniny shánět učitele pro nadcházející školní rok. Nejvíce poptávají matikáře a pedagogy v oblasti elektrotechniky nebo strojírenství. Vyplývá to z dat ministerstva školství. Například na Obchodní akademii a Středním odborném technickém učilišti v Chotěboři řeší situaci i nadúvazky nebo přijímáním zatím nekvalifikovaných učitelů.
Na webových stránkách Vyšší odborné školy, obchodní akademie a Středního odborného učiliště technického v Chotěboři jsou v sekci volná pracovní místa hned čtyři inzeráty. Vedle učitele tělocviku je tu poptávka hlavně po učitelích matematiky, fyziky nebo se zaměřením na elektrotechniku.
„Kolegy, které hledáme na našich stránkách, kdyby se podařilo sehnat kvalifikovaného kolegu do výuky, tak bychom byli rádi,“ vysvětluje ředitel školy Luděk Benák, že inzeráty jsou aktuální v podstatě pořád. Přesto se mu výuku pro letošní rok podařilo zajistit.
Absolventi mají zajímavé peníze, ve středním věku ale učitelský plat není k vyžití, říká Mazancová
Číst článek
„Tento školní rok se nám podařilo zajistit vyučující, ale je to i částečně tak, že někteří vyučující učí nadúvazkové hodiny,“ přiznává Benák. Obecně se ale na školy, zejména s technickým zaměřením, podle Luďka Benáka shání učitelé hůře.
„Učitelé matematiky, fyziky a informačních technologií. Tam je opravdu velice těžké sehnat kvalifikovaného kolegu a druhou kategorií jsou učitelé odborných předmětů, kteří by nám pomohli držet krok s okolními firmami, které využívají moderní technologie. Takže sehnat kolegu, který tyto technologie ovládá a navíc to dokáže naučit naše studenty, je také velice těžké,“ uzavírá ředitel Benák.
Průměrný věk pedagogů roste
V posledních letech nastoupilo na chotěbořskou školu i několik mladých učitelů, přesto Luděk Benák počítá s tím, že se v nadcházejících letech bude muset kvůli odchodům do důchodu pedagogický sbor trochu obměnit. To je ovšem podle mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové celokrajský problém.
„Průměrný věk pedagogů roste, a to už dnes dělá problémy některým ředitelkám a ředitelům, kdy nemohou některé kvalifikované učitele zajistit, aktuálně například v oblasti teorie elektro a strojírenských předmětů,“ říká Svatošová.
Podle dat ministerstva školství bude nové učitele potřebovat v nadcházejících pěti letech zhruba 40 % škol na Vysočině, nejvíce právě v oblasti elektrotechniky, matematiky nebo informačních technologií.