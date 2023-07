Od úterý se zvýší spotřební daň na naftu. Očekává se zdražení o necelé dvě koruny

Spotřební daň z nafty se od úterý zvýší o 1,50 koruny za litr. Novela o spotřebních daních, která sazbu zvyšuje na úroveň platnou do loňského června, v pondělí vyšla ve Sbírce zákonů. Novela, kterou v pátek podepsal prezident Petr Pavel, nabude účinnosti 1. srpna. Informaci o prezidentově podpisu z webu Poslanecké sněmovny v pondělí potvrdil mluvčí předsedkyně Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) Martin Churavý, později o tom informoval i Hrad. Praha 13:20 31. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít nafta, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle odhadů může litr nafty zdražit až o 1,80 koruny, protože zvýšením spotřební daně se zvýší část ceny připadající na daň z přidané hodnoty.

Snížení sazby daně loni navrhla vláda kvůli tehdejším vysokým cenám, aby hlavně ulevila dopravcům. Snížená sazba měla původně platit do konce letošního roku. Na původní úroveň se tak vrací o několik měsíců dřív. Vláda to zdůvodňuje hlavně zlevněním nafty a také snahou získat víc peněz do státního rozpočtu.

Zvýšení sazby by mělo státu přinést za každý měsíc asi 800 milionů korun navíc, z toho 727 milionů korun by podle ministerstva financí mělo jít do státního rozpočtu a 73 milionů korun do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Vláda v důvodové zprávě tvrdí, že i kdyby prodejci promítli plně do ceny navýšenou sazbu daně, bude cena nafty v tuzemsku stále nižší nebo porovnatelná ve srovnání s okolními státy.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) například v Senátu zdůrazňoval, že nejde o zvýšení daně, ale o její návrat na původní hodnotu. Argumentoval také tím, že naftu tankují v tuzemsku i zahraniční řidiči, kterým tato úleva nebyla určena. Odmítl, že by zvýšení daně a následný růst ceny poškozovaly dopravce.

Možné dopady na dopravce

Čeští dopravci se neshodují v názoru na dopad zvýšení spotřební daně z nafty. Pro některé to bude zásah do nákladů, což by prý nemuseli zvládnout, a považují to za znevýhodnění vůči zahraniční konkurenci. Jiní dopravci ale zásadní problémy kvůli vyšší ceně nafty nečekají.

Předsedkyně představenstva společnosti ICOM transport Kateřina Kratochvílová míní, že zvýšení daně dopravci nemusí pocítit.

„Pro dopravce to problém není. Samozřejmě že cena dopravy se promítá do každého výrobku, do každé služby, možná dojde k nějakému navýšení, ale ani tak si nemyslím, že je to tak velké navýšení, aby se ceny zvedaly,“ řekla Kratochvílová.

Naopak podle Jiřího Matušky z ostravské společnosti JM Speed, která zajišťuje mezinárodní kamionovou dopravu, bude následkem znevýhodnění českých dopravců.

„Bude to zásah do nákladů. Co se týká promítnutí do navýšení cen, tak to nelze udělat z minuty na minutu. Je to vždycky dlouhodobé jednání se zákazníkem. Když máme kontrakty, které jsou uzavřené na delší období, tak pokud není u té firmy uzavřená palivová přirážka, tak se to prostě do cen nepromítne a bude to muset nést dopravce," řekl Matuška.

Podle něj se firma už nyní potýká s cenami a není schopna konkurovat třeba dopravcům polským.

„Bude to dost těžké a někteří dopravci to třeba neustojí,“ míní Matuška.

Vláda předložila poslancům návrh novely zákona o spotřebních daních letos 5. května. Navrhovala, aby Sněmovna zvýšení schválila zrychleně již v prvním čtení. Tento postup ale vetovala sněmovní opozice. Sněmovna zákon schválila 13. července. Senát ho schválil minulý čtvrtek.

Ceny pohonných hmot loni začaly skokově narůstat po zahájení útoku ruské armády na Ukrajinu na konci února 2022. Letos pohonné hmoty nejprve od začátku února zlevňovaly, zhruba od konce května pozvolna stoupaly.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl již začátkem května, že když vláda přišla loni se snížením spotřební daně, pohybovaly se ceny nafty kolem 44 korun, zatímco letos se blížily 30 korunám za litr.

Podle údajů společnosti CCS z minulého týdne stál litr nafty v průměru 32,74 Kč, což je o 16 haléřů víc než před týdnem. Současná cena nafty je nejvyšší zhruba za poslední dva a půl měsíce. Podobně je na tom i benzin, který byl naposledy dražší na konci dubna.