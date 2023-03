OBRAZEM: V Děčíně vyrábějí nafukovací tanky. Návnady ze syntetického hedvábí oklamou radary

Technici firmy Inflatech přinášejí na prostranství před bývalým nákupním střediskem na okraji Děčína černý balík, který vypadá jako složený stan. Během šesti minut na jeho místě stojí nafukovací tank. Jde o návnadu, která slouží k armádnímu výcviku i jako takzvaný klamný cíl na bojišti.

Kromě tanků vyrábí děčínská rodinná firma otce a syna Fresserových také americké salvové raketomety HIMARS, stíhací letouny nebo bojová vozidla pěchoty. Vše ze syntetického hedvábí.

„Umíme vyrobit i skákací hrad, ale nyní se stoprocentně zaměřujeme na armádní potřeby. Vyrobili jsme už třicet různých modelů: tanky Abrams, Challenger, T-72 nebo T-80. Od roku 2014, kdy firma vznikla, jsme vyrobili přes tisíc kusů návnad,“ popisuje jednatel firmy Vojtěch Fresser.

Na jedné směně je šest švadlen, které jeden tank dokážou ušít za týden. Fressera prý k výrobě nafukovacích návnad prý částečně inspirovala minulost regionu, kde v minulém století vzkvétal textilní průmysl.

„Co vidíme, je jedna věc, důležité je, co je uvnitř,“ vysvětluje Fresser. Hlavní know how jeho firmy je ve speciální technologii, díky které nafukovací návnady vypadají na radarech jako skutečné.

Z 90 procent jsou zákazníky Inflatechu vlády, nejčastěji ty partnerské, z NATO. Jestli děčínské návnady pomáhají zmást ruskou armádu na ukrajinském bojišti, odmítá Fresser komentovat.

„Nemůžu to říct, ani to nevím, cesta návnady pro nás končí tím, že ji dáme ze skladu přepravní organizace. Kde se používají, nevíme, podléhá to utajení.“