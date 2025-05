Nahlédnout do výsledků přijímaček mohou lidé už teď. Ve spisu uvidí, kolik dítě dostalo bodů

Od pondělí do středy mohou zájemci o střední školy nebo víceletá gymnázia nahlížet do spisu přijímacího řízení. Zjistí v něm například to, kolik dítě získalo bodů. Ještě se ale nedozví, zda se na školu dostalo, nebo ne. To bude jasné až ve čtvrtek 15. května. Praha 8:35 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak žáci u přijímaček dopadli, se dozví ve čtvrtek 15. května (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na všech středních školách nebo víceletých gymnáziích, kam žáci poslali přihlášky, mohou od pondělí nahlížet do spisu, který o nich škola vede. Letos stejně jako loni si mohli podat až pět přihlášek, z toho až dvě do oborů s talentovou zkouškou a až tři do oborů bez ní.

„V pondělí 12. května 2025 od 14.00 do 17.00 hodin mají zákonní zástupci možnost (nikoliv povinnost) nahlédnout do spisu a vyjádřit se k němu před vydáním rozhodnutí,“ píše na svém webu například Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou.

Nahlížení do spisu je tady možné na sekretariátu školy. A je k tomu potřeba doklad totožnosti.

Z tohoto spisu mohou lidé vyčíst jak počet bodů za dubnové přijímací zkoušky, tak třeba i body za prospěch nebo účast na olympiádách. Tyto informace slouží zejména ke kontrole přijímaček a mohou být podkladem pro případné odvolání, které je letos nutné podat do 20. května.

V DIPSy lidé od pondělí uvidí ohodnocené záznamové archy a výpisy výsledků didaktických testů.

Některé školy ve dnech od pondělí do středy vyzývají uchazeče, aby si pro nahlížení do spisu rezervovali čas. Mezi nimi je třeba Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská v Praze.

Každá škola tak umožňuje nahlížení do spisu v jiných časových oknech, proto je potřeba informovat se o tom přímo na webu konkrétní školy nebo ji kontaktovat e-mailem či telefonicky.

Kralupské gymnázium zároveň upozorňuje, že zatím nemůže informovat o přijetí nebo nepřijetí uchazečů. „Výsledky (přijetí/nepřijetí) budou zveřejněny 15. května 2025 na webu školy, na vývěsce školy a v Dipsy,“ zdůrazňuje. Stejně to mají i všechny ostatní školy.

Do spisu je možné nahlížet i po samotném zveřejnění kompletních výsledků. Za přijímací řízení je zodpovědná státní organizace Cermat.

159 250 uchazečů

Jednotná přijímací zkouška se skládala z testu z češtiny a matematiky a žákům se ze dvou termínů zkoušky počítá lepší výsledek.

Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj si letos podalo zhruba 159 250 uchazečů. Loni se na všechny obory středních škol hlásilo 157 tisíc uchazečů.

Konkrétně přijímačky na čtyřleté maturitní obory a nástavby si letos vyzkoušelo asi o 4000 žáků více než loni, je jich kolem 98 130.

Na osmiletá gymnázia se v Česku z hlediska kapacity může dostat asi polovina přihlášených dětí, na šestiletá je to zhruba třetina. Zájem o osmiletá gymnázia je podobný jako loni, letos se hlásí asi 19 400 dětí. O šestiletá gymnázia se uchází asi 7100 žáků, meziročně zhruba o 650 méně.