Náhradní díly by se mohly do Temelína vozit po vodě. Technici prověřují podloží u Slapské přehrady

Energetici by mohli do Jaderné elektrárny Temelín dopravovat díly na opravu nebo případnou dostavbu po řece. Povodí Vltavy teď kvůli tomu pomocí vrtů prověřuje stav silnice u hráze Slapské přehrady. Chybí tam výtah pro lodě a těžký náklad by musely z dolní části řeky na přehradu převážet tahače.

Slapy 16:09 28. července 2025