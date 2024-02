Náhradní matky by se měly dočkat větší ochrany. EU chce vykořisťování zařadit na seznam obchodu s lidmi

Evropská unie chystá aktualizaci směrnice o boji proti obchodování s lidmi. Nově by se na ni mělo zařadit vykořisťování žen zneužitých pro náhradní mateřství. Změny v definici trestného činu obchodování s lidmi připouští i ministerstvo spravedlnosti, bude je ale teprve diskutovat. Do konce května má navíc na pokyn vlády připravit popis připravovaných zákonných změn v náhradním mateřství, které nyní není dostatečně v legislativě ukotveno. Původní zpráva Brusel/Praha 6:00 24. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náhradní mateřství nemá v Česku dostatečnou podporu v legislativě | Zdroj: Profimedia

Nezákonné osvojení a náhradní mateřství by se mělo zařadit mezi druhy vykořisťování, na které se vztahuje směrnice Evropské unie o boji proti obchodování s lidmi. Na konci ledna se na tom shodli zástupci belgického předsednictví Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Aktualizovaná směrnice, která musí nejdříve projít schválením evropských institucí a členských států, tak počítá s větší ochranou žen, jež by byly k náhradnímu mateřství donuceny, a vyššími tresty pro objednavatele a zprostředkovatele, pokud by využili jejich tísně nebo by je uvedli v omyl.

„Nové druhy vykořisťování (nucené sňatky, nezákonné osvojování a náhradní mateřství) budou trestány trestem odnětí svobody s horní hranicí nejméně pět let nebo v případě trestných činů s přitěžujícími okolnostmi v délce nejméně deseti let,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí Johannes Kleis.

Připravovaná směrnice by tak měla přinést záruku, že ve všech členských státech Unie bude vykořisťování náhradních matek trestné.

„V současné době totiž vyžaduje, aby byla za vykořisťování pro účely stíhání trestných činů obchodování s lidmi považována přinejmenším konkrétní jednání, například zneužívání prostituce jiných osob nebo jiné formy pohlavního vykořisťování, mezi kterými zneužívání náhradních matek explicitně uvedeno není,“ přiblížil pro server iROZHLAS.cz Jakub Valc, právník z Masarykovy univerzity v Brně.

Dopady pro Česko

České ministerstvo spravedlnosti na dotazy reagovalo tak, že o chystaných změnách ví, protože se na nich podíleli i čeští zástupci, ale úpravu zákona nezahájilo, protože dokument zatím nebyl přijat. Novou podobu bude resort Pavla Blažka (ODS) podporovat, protože jde podle něj o vyvážený kompromis.

Náhradní mateřství Náhradní, neboli surogátní mateřství nemá v Česku dostatečnou oporu v zákonech. Lékaři na reprodukční klinice vloží embryo biologických rodičů do dělohy vybrané náhradní matky. Předání dítěte po porodu do rukou rodičů ale není právně vymahatelné, protože i za tímto účelem uzavřená smlouva by byla neplatná. Matka dítěte je vždy žena, která dítě porodila, otcem je muž, který s asistovanou reprodukcí souhlasil. Páry proto musí postupovat podle pravidel pro osvojení.

„V tuto chvíli lze pouze obecně uvést, že ustanovení, které upravuje trestný čin obchodování s lidmi, bude zřejmě dílčím způsobem změněno, kdy bude třeba zvážit i zohlednění uvedeného požadavku směrnice. Způsob provedení bude teprve diskutován,“ uvedla mluvčí ministerstva Markéta Poslušná.

Náhradní mateřství jako jedna z možností asistované reprodukce nemá v Česku dostatečnou oporu v legislativě, protože není „výslovně a komplexně regulováno“. Podle právníka Valce ale nelze říct, že by se nacházelo v právním vakuu.

Upozorňuje na to, že významnou roli hraje hodnocení postavení matky, ale i dítěte. Z toho se totiž stává předmět smlouvy mezi jinými osobami. „Není ani zcela vyjasněno, jaká dílčí ujednání jsou přípustná a jaké konkrétní důsledky by mělo porušení smlouvy zčásti nebo vcelku,“ vysvětluje Valc mezery v zákoně.

Dnešní podoba navíc nezaručuje, že náhradní matka po porodu přistoupí na osvojení dítěte jiným párem, a naopak, že neplodný pár novorozeně přijme.

Záměr do konce května

Využít toho chtěly poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová a Helena Válková, když loni na jaře předložily návrh na absolutní zákaz náhradního mateřství. Na to ale vláda Petra Fialy (ODS) přistoupit nechtěla, ačkoliv připustila, že současný stav není ideální.

„Vláda v neposlední řadě upozorňuje, že zákaz náhradního mateřství nemusí vést k žádoucímu cíli,“ napsal kabinet do stanoviska v květnu loňského roku. Oním žádoucím cílem ministři mysleli úplný zákaz náhradního mateřství. V dokumentu, na kterém se shodli, upozornili, že takoví rodiče by například mohli vycestovat do některých zahraničních států, kde jsou zákony na stejné úrovni jako nyní v Česku nebo pro oblast náhradního mateřství úplně chybí.

Ve stejném dokumentu navíc upozornili, že už nyní lze přistoupit na náhradní mateřství pouze v altruistické formě, kdy matka za odnošení dítěte nedostane žádnou odměnu, pouze proplacení výdajů spojených s těhotenstvím.

I tak ale vláda zadala ministerstvu spravedlnosti, aby ve spolupráci s ministrem zdravotnictví připravilo do konce letošního května návrh věcného záměru zákona, tedy důkladný popis předpokládaných změn a analýzu jejich dopadu do právního řádu.

„V současnosti tak na ministerstvu spravedlnosti probíhají přípravné práce na formulaci základních parametrů regulace náhradního mateřství,“ potvrdila Poslušná.