Pěstounství kvůli penězům? Podle analýzy to neplatí, zájemci si berou nejčastěji jen jedno až dvě děti

Dvě třetiny pěstounů přijaly podle analýzy jedno dítě, pětina pak dvě děti. „Vyvrací to spekulace o tom, že pěstouni si berou do péče velké množství dětí kvůli lepšímu finančnímu ohodnocení,“ uvedly autorky analýzy.

Poukázaly na to, že čtyři děti přijalo z tisícovky sledovaných 22 pěstounů, o pět dětí se stará deset pěstounů a více než pět dětí přijalo jen sedm pěstounských rodin.

Pokud se rodina starala o více cizích dětí, byli to z devadesáti procent sourozenci. „Daří se nacházet pěstouny, kteří jsou ochotni pečovat i o větší sourozenecké skupiny,“ uvádí analýza.

Navíc je také možné umístit do rodinného prostředí i děti starší. K příbuzným se děti dostanou v průměru v šesti letech, k cizím pěstounům ve 4,5 roku. Chlapcům a děvčatům přechodných pěstounů jsou průměrně tři roky.

Rodinu nacházejí i děti z jiného etnika. Zhruba tři z deseti dětí byly romské či jiného než českého původu. A pokud si pěstouni vzali postižené dítě, často mělo vážnější potíže.

„Najdou se pěstouni, kteří mají zájem si vzít dítě se zdravotním postižením. Jde třeba o zdravotní sestry nebo je v rodině lékař, takže ví, že zvládnou péči i o takové dítě. Nebo mohou mít vlastní dítě s nějakým postižením,“ vysvětluje Anna Krbcová z Asociace Dítě a rodina, která se podílela na vypracování analýzy.

Zajímavé také je, že více než tři pětiny pěstounských rodin bydlí v obcích a městech do 20 tisíc obyvatel. Desetina žije v Praze.

Málo dlouhodobých pěstounů

V Česku žilo podle údajů ministerstva práce na konci loňska dlouhodobě v pěstounské rodině 11 529 dětí. O téměř tři čtvrtiny z nich se starali příbuzní, o víc než čtvrtinu pak cizí lidé. Dalších 792 chlapců a děvčat bylo u přechodných pěstounů.

Dlouhodobých pěstounů je ale podle Anny Krbcové z Asociace Dítě a rodina nedostatek, protože v ústavech je teď zhruba osm tisíc dětí. „Dlouhodobých pěstounů bychom potřebovali více. A co se týče přechodných pěstounů, tak tam je poptávka zhruba pokryta,“ říká pro Radiožurnál.

Ministerstvo práce chystá novelu o ochraně dětí, která by měla upravit i pěstounskou péči. Podle dřívějších informací by se měly zvýšit odměny profesionálních pěstounů a změnit by se měla pravidla příbuzenského pěstounství. Podle legislativního plánu by měla vláda návrh dostat v září.

Co zájemce odrazuje?

Třetina respondentů by pak podle průzkumu Medianu z loňského března uvažovala po vychování vlastních dětí o dlouhodobém pěstounství nebo adopci. Odrazuje je ale podle nich zejména neznalost a složitost systému náhradní péče.

Jako hlavní důvod nejčastěji uvádějí složitost získání dítěte (59 %). Mezi klíčovými důvody je i vlastní neznalost, jak při adopci postupovat (52 %). Lidé se také obávají možných skrytých zdravotních problémů dítěte (51 %) nebo náročnosti péče o takové dítě (55 %).

„Proces osvojení dítěte nebo umístění dítěte do pěstounské péče je opravdu z pohledu veřejnosti složitý. Navíc podmínky a pravidla jsou jednotná jen na úrovni zákona, v praxi se potom liší dle kraje, protože kraje si pravidla přizpůsobují své situaci. To zvyšuje nepřehlednost a nejistotu pro žadatele,“ říká Dana Lipová, ředitelka Nadace Sirius, která se dlouhodobě věnuje péči o ohrožené děti.

Pro polovinu respondentů by bylo při výběru dítěte zásadní, zda je zdravé, zda jeho rodič byl závislý na drogách a zda pochází z Česka.

Nejméně zásadní při výběru dítěte je pak to, zda nemá sourozence. Důraz na původ z Česka pak sílí s klesajícím vzděláním.

„Z odpovědí je zřejmé, že náhradní rodinné péči se v České republice věnuje málo prostoru,“ říká Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a rodina a odbornice v oblasti náhradní rodinné péče.

„Naším cílem je podpořit diskuzi o pěstounské péči a informovat o jejím smyslu, možnostech i omezeních,“ uzavírá.