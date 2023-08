Místo dvou let se má náhradní výživné vyplácet čtyři roky. Navrhuje to ministerstvo, opoziční ANO souhlasí

Dětem, na které jejich rodič neplatí alimenty, vyplácí už přes dva roky náhradní výživné stát. Ale má to háček, děti můžou měsíční dávku dostávat nanejvýš po dobu dvou let. Pak jim nárok na náhradní výživné skončí. A to bez ohledu na to, jestli rodič mezitím začal alimenty posílat, nebo ne. Teď by se to mohlo změnit. Praha 10:36 29. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrná výše náhradního výživného je 1800 korun (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Délka doby, po kterou na něj mají děti na náhradní výživné nárok, by se podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí mohla prodloužit na dvojnásobek. Nově by tak rodiny samoživitelů mohly dostat až 48 výplat místo současných 24.

V Česku totiž žijí rodiny, které už celých 24 dávek náhradního výživného vybraly. Od července jich o nárok na dávku přišlo kolem dvou tisíc. To je pětina z celkového počtu deseti tisíc rodin, které náhradní výživné pobíraly v květnu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ale ujišťuje, že pokud návrh na prodloužení nároku projde, dostanou tyto rodiny dávku proplacenou zpětně.

„Při splnění zákonných podmínek nároku na náhradní výživné se bude podle návrhu pokračovat ve výplatě dávky na základě původní žádosti. Může tak dojít k tomu, že dávka bude doplacena zpětně. Žadatel by tak v jednom měsíci dostal dávku za několik měsíců najednou,“ říká mluvčí ministerstva Eva Davidová.

Průměrná výše náhradního výživného je 1800 korun. Přesná částka odpovídá tomu, co stanovil soud. Maximálně však stát může vyplatit 3000 korun měsíčně na jedno dítě.

Podpora i kritika ANO

Návrh novely zákona chce ministerstvo projednat ve Sněmovně ve zrychleném režimu, aby těch rodin, kterým dávka skončí a ocitnou se bez pomoci, bylo co nejméně. Poslanci by proto o návrhu měli rozhodnout hned v prvním čtení na schůzi, která začala v úterý.

Opoziční hnutí ANO se zrychlené jednání i návrh samotný chystá podpořit. „My s tím jako hnutí ANO souhlasíme. Jediné, co vyčítáme ministerstvu, je, že to předkládá pozdě. A dojde tak k výpadku dávky u samoživitelů, kteří se tím pádem mohou dostat do problémů,“ upozorňuje místopředsedkyně sociálního výboru Jana Pastuchová.

Zvažované změny

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) už avizoval, že chce spolu s ministerstvem spravedlnosti zlepšit vymahatelnost výživného na rodičích neplatičích. Třeba tak, že by jim policie na místě zabavila osobní vozidlo, nebo že by přišli třeba o zbrojní pas nebo povolení k rybolovu.

A pokud ani poté nezačnou neplatiči alimenty posílat, měly by mít jejcih děti podle Jurečky nárok na náhradní výživné bez časového omezení.

„Já to budu chtít. V okamžiku, kdy uděláme úpravy vymahatelnosti, tak dává smysl, aby výživné nebylo omezeno dnešními 24, ani 48 měsíci. Protože co ten rodič má dělat? On udělal všechno, co mohl. A je potřeba, aby mu pomohl a podpořil ho stát,“ zdůrazňuje ministr.