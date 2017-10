Náhrady škod po vichřici? Vyfotografujte a teprve pak začněte opravovat, radí pojišťovny

Energetici pokračují v odstraňování následků škod nedělní vichřice. Ta se prohnala přes celé území Česka. Lámala stromy a ničila střechy. Bez proudu bylo víc než půl milionu domácností, teď je jich asi 120 tisíc. Odstraňování škod zabere týdny. Lidé se obracejí na pojišťovny a hlásí škody. Jak v takové situaci postupovat, radí Radiožurnál. Praha 17:50 30. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči odstraňují následky vichřice, která poškodila střechu na pavilonu chirurgie Krajské nemocnice Liberec | Foto: Krajská nemocnice Liberec / Jan Beneda

Pokud vichřice poškodila třeba střechu, tak je ze všeho nejdříve třeba škodu vyfotografovat, pak začít uklízet, zavolat do klientského centra pojišťovny a domluvit další kroky.

„Zpravidla jde o návštěvu mobilního technika, který pojistnou událost zaeviduje a připraví vše likvidátorům, kteří ji zaplatí,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.

Právě úklid jde především důležitý proto, aby se škoda nezvětšovala – pokud po vichřici chybí na střeše krytina, tak je nejlepší odkrytou část přikrýt plachtou. Náklady s tím spojené se totiž stanou součástí pojistného plnění.

„Kdybyste to neudělali, nechali střechu otevřenou třeba proto, aby to na vlastní oči viděl pojišťovák, a mezitím by začalo pršet, tak by škoda mohla být mnohem větší,“ dodává s tím, že pokud lidé udělají fotodokumentaci, mohou začít hned opravovat.

„Lidé volající do klientských center budou muset počkat, mobilní technici také nepřijdou během pár hodin. Ale pojišťovny jsou už z minulosti vycvičené a mají metodiku, která funguje.“ Václav Bálek

Podle standardního postupu klient opravuje a pojišťovna opravu proplácí – tím, kdo určuje rychlost, je klient. Pojišťovna může podle něj zaplatit škodu během několika dnů v případě, že klient nechce sám řešit škodu později, třeba kvůli služební cestě nebo dovolené.

Zálohy po živelných škodách pojišťovny také proplácí, ale to se týká záplav nebo požáru, když zmizí celý dům. Po vichřicích jde o škody spíše parciální, po kterých se většinou opravuje, nikoliv buduje znovu. „Ale nevylučuji, že by se někde nemohly poskytovat i zálohy,“ uzavírá.