Po internetu koluje nahrávka o zákazu vycházení v Česku, autorce poplašné zprávy hrozí až 8 let vězení

Policie se zabývá zvukovou nahrávkou ze sociálních sítí, podle níž má být v Česku v noci na pondělí nebo po dosažení tisícovky nakažených novým koronavirem zaveden zákaz vycházení. Uvedla to na twitteru. Je to nesmysl, prohlásil na twitteru k obsahu nahrávky premiér Andrej Babiš (ANO). Praha 9:56 21. března 2020

O možnosti zavést zákaz vycházení mluvil v rozhovoru pro páteční vydání deníku Právo předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Přišel by podle něj na řadu, pokud by lidé obcházeli omezení volného pohybu lidí s výjimkami, zavedené vládou od pondělí.

Pokud se k Vám dostala po internetu nahrávka, na které jakási mladá žena varuje před dalším zpřísněním vládních opatření - @Policie ČR to šetří jako šířeni poplašné zprávy a té mladé ženě hrozí, že z vězení vyjde až ve středním věku...

Nahrávka namluvená hlasem mladé ženy se odkazuje na informace od kamarádčiny matky, která pracuje na ministerstvu. Policie se nahrávkou zabývá od pátečního večera, oznámila. „Obsah (nahrávky) nese známky šíření poplašné zprávy,“ uvedla policie na twitteru. Upozornila také, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou až osm let vězení.

Policie se od dnešního večera zabývá hlasovou nahrávkou kolující po sociálních sítích, jejíž obsah nese známky šíření polplašné zprávy. Znovu upozorňujeme na fakt, že tento trestný čin je v době nouzového stavu země postižitelný vyšší trestní sazbou, a to až 8 let.

„Je to nesmysl,“ napsal Babiš na twitteru k obsahu nahrávky. „Nic takového nikdy nebylo na stole,“ dodal. Je to podle něj podobně vylhaná zpráva jako informace o karanténě pro Prahu. „Prosím vás, nedělejte to, neděste lidi, není k tomu důvod. Nebuďte zlí. Děkuju moc,“ dodal.

Po Messengeru tady teď lítá klasická fake news, která bohužel už dost lidí vystrašila. Audiozpráva, ve které říká mladá žena, že má informace, že se chystá celková karanténa, a že vyhlašovat se bude z neděle na pondělí, ulice se uzavřou a bude zákaz vycházení. Je to nesmysl.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku stoupl na 904. Za pátek přibylo 124 nakažených, od půlnoci do sobotního rána evidují hygienici 15 případů. Vyléčení zůstávají čtyři lidé, testů bylo provedeno 13 704. Vyplývá to z informací zveřejněných na webu ministerstva zdravotnictví věnovanému koronaviru.

První tři případy oznámilo Česko 1. března, od té doby stát postupně zavedl mimořádná opatření proti šíření nákazy. V zemi platí nouzový stav, výrazné omezení pohybu, jsou zavřené školy, restaurace a většina obchodů, až na výjimky nikdo nesmí za hranice ani cizinci do Česka. Zastavil se kulturní i sportovní život. Lidé mohou vycházet jen se zahalenými ústy a nosem.

