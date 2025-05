‚Najednou jsme jen číslo.‘ O budoucnosti prvňáčků v Liberci kvůli ‚spádové turistice‘ rozhodlo losování

Emoce, a hlavně nejistota. To zažívali někteří rodiče v Liberci. Jejich spádová základní škola totiž musela své budoucí žáky do první třídy vybrat losováním. Počet uchazečů kvůli takzvané spádové turistice výrazně přesáhl kapacity školy. Liberec 15:53 6. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V základní škole Lesní v Liberci se losovalo o místa v 1. třídě | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

Liberecká základní škola Lesní losovala v pondělí 5. května 2025 odpoledne děti, které tam v září nastoupí do první třídy. Počet uchazečů kvůli spádové turistice převýšil kapacity školy, která otevírá dvě třídy. Řada rodičů své děti pro jistotu hlásila i na školy v okolí, někteří spoléhali na štěstí při losování.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Losování, které se týkalo dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu, které ve škole nemají sourozence, sledovala redaktorka Kateřina Hartmanová

„Jdu se podívat na losování syna, bydlíme tady 300 metrů, v Purkyňově ulici, a ovlivní to naši rodinu i to jak budeme dojíždět do školy na dalších x let,“ vysvětluje jeden z tatínků. Stejně jako mířila do základní školy Lesní řada dalších rodičů. O tom, kdo do školy v září nastoupí, měl rozhodnout los.

„Prostě funguje ta takzvaná spádová turistika, která u nás začala už před lety,“ objasňuje situaci, kdy počet spádových uchazečů převýšil kapacitu školy, ředitel Tomáš Řebíček. „Práci, kterou tady naši učitelé dělají, asi odvádějí dobře, když mají takovou pověst a ten zájem je takový. Na druhou stranu nechceme postihnout lidi, kteří v této oblasti skutečně žijí,“ dodává.

Pro ty je celá situace velmi emotivní. „Chci mít samozřejmě pro dítě tu nejlepší možnou variantu, aby měla v okolí kamarády… A najednou jsme jenom číslo,“ říká jedna z maminek.

Na školu se v roce 2025 hlásilo přes 90 dětí, přijmout jich může 52. Polovinu míst už zaplnily spádové děti, které mají ve škole sourozence a mají tak automaticky přednost. Jiné kritérium liberecký magistrát nemůže nařídit.

„Pokud nám zákon nedává prostor nařídit rodičům, aby doložili, že mají stejnou adresu, tak prostě nemůžeme tento parametr využít,“ uvádí primátorův náměstek Ivan Langr za Starosty pro Liberecký kraj.

V osudí bylo 41 dětí, komise jich losovala 26. „Snažíme se to dělat nejlépe, proto ty průhledné mísy, je zde více zástupců našeho zřizovatele, předseda školské rady a zástupci vedení školy,“ doplňuje ředitel Řebíček.

A jak losování dopadlo? Poslechněte si v reportáži výše.