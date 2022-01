Počty nakažených lámou rekordy. Nemocnice můžou zatížit neočkovaní senioři, říká Dušek

Za středu přibylo v Česku téměř 55 tisíc nově nakažených koronavirem, je to nejvíce za celou dobu epidemie. U dalších téměř 5000 případů je navíc podezření na opakovanou nákazu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. „Šíření té nákazy už dorazilo i za hranici těch potenciálně zranitelných skupin obyvatel,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Rozhovor Praha 10:50 27. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejdříve se nákaza nebo její šíření v populaci zlomí v Praze a v přilehlých okresech Středočeského kraje, říká Dušek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jsme už na vrcholu současné vlny pandemie koronaviru, nebo ještě ne?

Ano, ta stávající vlna šíření omikronu určitě v tuto dobu kulminuje. Je otázka, kolik dní to ještě bude trvat. Také je to otázka velkého objemu testů, který děláme a který udržíme.

Souvisí to nejen s šířením omikronu jako takového, ale částečně i s plošným testováním, protože poměrně efektivně zachytáváme hodně případů. Proto ta čísla takto narůstají. Jen nezapomeňme, že mluvíme o nově potvrzených případech. Počet skutečně nakažených v populaci bude ještě větší.

Kdyby se to mohlo začít lámat – dá se na to odpovědět?

Samozřejmě že ne přesně na den. Ta vlna by měla kulminovat v naší populaci tento nebo příští týden. To znamená na přelomu ledna a února. Možná budou počty nakažených narůstat ještě do konce příštího týdne. Také to nebude ve všech regionech synchronizované. Nejdříve se nákaza nebo její šíření v populaci zlomí v Praze a v přilehlých okresech Středočeského kraje. To proto, že tam vlna omikronu nejdříve začala.

Minulý týden jste zmiňoval, že omikronová vlna zatím nezasahuje do seniorní a zranitelné populace – platí to stále?

Bohužel ne. Jak jsme očekávali – je to trošku jako přes kopírák s těmi předchozími vlnami. Nejdříve dochází k výraznému rozšíření v populaci velmi mladých lidí, potom v populaci dospělých – to skutečně nyní pozorujeme.

A šíření té nákazy už dorazilo i za hranici těch potenciálně zranitelných skupin obyvatel. Nejsou to pouze senioři, jsou to i lidé chronicky nemocní. I tam nám nyní narůstá relativní pozitivita testů až nad nějakých 20 procent. Celkový počet případů za týden pak narostl skoro o 200 procent. Každopádně ta zátěž je řádově nižší než zátěž, kterou pozorujeme v mladé populaci. Doufejme, že to takto vydrží.

Síla šíření a jeho rychlost zejména v té nenaočkované, nechráněné části seniorní populace bude určovat, jaký dopad bude mít to šíření omikronu na nemocnice v dalších dnech.