Nákladné služebky vysvětlil. Šéf sportovní agentury Šebek, přesto musí nově výjezdy do zahraničí hlásit

Předsedovi Národní sportovní agentury (NSA) Ondřeji Šebkovi (ODS) se podařilo vysvětlit nákladné zahraniční cesty, které během svého působení ve vedení agentury absolvoval. Serveru iROZHLAS.cz to řekl po středečním zasedání předseda dozorčí komise a poslanec Pavel Klíma (TOP 09). Podle něj ale musí Šebek nově – na základě přijatého usnesení – své další zahraniční cesty kontrolnímu orgánu dopředu hlásit. A každou z absolvovaných cest vysvětlit. Původní zpráva Praha 20:03 28. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Ondřej Šebek (ODS) si před dozorčí komisí obhájil své zahraniční cesty | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ty cesty tak, jak jste je popsali, pan Šebek víceméně vysvětlil,“ přiblížil závěry středečního zasedání dozorčí komise Národní sportovní agentury (NSA) její předseda a poslanec Pavel Klíma (TOP 09). Podle usnesení, které měl kontrolní orgán přijmout, Šebkovy pracovní cesty sloužily k tomu, aby tam dojednával sportovní agendu, která patří do jeho kompetencí – „nejvyšší sportovní autority a zástupce vlády“ ve věci sportu.

Bahamy, Singapur nebo Japonsko: šéf sportovní agentury létal na ‚služebky‘ do exotiky Číst článek

Jak ale Klíma připustil, podrobně se komise programem pracovních cest předsedy agentury nezabývala. Klíčovým měřítkem byla efektivita výjezdů.

„Dával nám (předseda NSA Šebek, pozn. red.) přehled cest za roky 2023, 2024 a 2025, kdy nám řekl, jak dlouho cesta probíhala, s kým tam jednal a co tam probíhalo. Sám jsem se jako poslanec zúčastnil několika zahraničních cest, takže nemám v tuto chvíli důvod pochybovat, že i náplň jeho cest byla především pracovní,“ vysvětlil předseda komise s tím, že se z většiny výjezdů údajně povedlo Šebkovi přivézt nějaký kladný výsledek – třeba pořadatelství mistrovství světa ve florbale.

Doplnil, že podobný typ kontroly předsedy NSA není pro dozorčí komisi obvyklý. „Naším úkolem není kontrolovat účtenky a faktury,“ upozornil Klíma. Komise má podle něj především kontrolovat transparentní vypisování dotačních výzev, včasné vyplácení peněz žadatelům a to, zda agentura plní to, co ze zákona dělat má.

Stanovisko V den zasedání komise poslal předseda NSA Ondřej Šebek redakci stanovisko, které bylo o den dříve adresováno premiérovi a předsedovi dozorčí komise agentury. V ní podepsaní – zejména členové olympijského výboru – vyslovili zahraničním cestám předsedy Šebka podporu s tím, že díky nim „zástupci NSA mohou čerpat přímo z první linie i standardy úspěšné organizace nejlepších světových klání“.

I přesto v úřadu dojde ke změnám. Komise totiž nově Šebka zavázala, aby jí své další zahraniční výjezdy napříště hlásil. „Přijali jsme usnesení na to, aby nás pravidelně na dozorčích komisích, kterých je zhruba pět za rok, informoval o plánu dalších zahraničních cest a o tom, co proběhlo, co se chystá a kolik na to hodlá vydat. Abychom to vždy věděli a aby to bylo transparentní,“ vysvětlil předseda dozorčího orgánu nový mechanismus s tím, že na příští komisi bude Šebek prezentovat zahraniční cesty na rok 2025.

Kritika cest

Že by Šebkovy cesty mohly být nehospodárné, naznačovala média už v roce 2023. Server iROZHLAS.cz proto v květnu zmapoval Šebkovy cesty do vzdálených zahraničních destinací. Mezi nimi třeba návštěvu mistrovství světa štafet na Bahamách, mistrovství světa v krasobruslení v Kanadě, mistrovství světa ve florbalu žen v Singapuru či přátelského utkání českých baseballistů v Japonsku.

Soukromá cestovní kancelář? Kritika je osobní a účelová, říká ke služební cestě na Bahamy Šebek Číst článek

Každá z těchto cest vyšla na nižší stovky tisíc korun a její součástí byla letenka byznys třídou a pobyt v luxusním hotelu. Šebek či vedení sportovních svazů, které cesty zařizovaly, argumentují, že šéf NSA využíval stejný standard, jaký byl na výjezdu zařizovaný pro sportovce.

Podle Šebka, který program jednotlivých cest přiblížil redakci jen obecně, plnil na cestách „společenskou, reprezentativní, ale i pracovní roli, která je plnohodnotnou součástí výkonu pozice nejvyššího představitele národní sportovní autority“. A podotkl, že se pokaždé snaží spojit cestu s jednáním o konání obdobné akce v Česku. Celé písemné odpovědi na položené otázky jsme zveřejnili zde, předseda agentury odmítl rozhovor po telefonu.

Kritici naopak poukazovali na to, že cesty nebyly transparentně komunikovány a nebylo tedy zřejmé, zda jsou v souladu se zásadami efektivního, hospodárného a účelného nakládání s veřejnými financemi. Šebkovi předchůdci ve vedení úřadu – Milan Hnilička (ANO) a Filip Neusser – pak podotkli, že sami neměli na podobné cesty během svého působení v úřadu čas. A že cestování tak musí působit nutně na úkor Šebkově práci ve vedení agentury.

8 miliard na sport Národní sportovní agentura rozděluje dotace určené na rozvoj sportu, sportovní reprezentaci a významné sportovní akce. Letos hospodaří s rozpočtem ve výši téměř osmi miliard korun. Vedle poskytování dotací patří mezi její strategické cíle i rozvoj agentury včetně spolupráce na národní i mezinárodní úrovni. Národní sportovní agentura byla zřízena v srpnu 2019 a převzala činnosti, které do té doby vykonávalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Prvním šéfem NSA byl Milan Hnilička, který byl od roku 2017 do ledna 2021 poslancem za hnutí ANO. V květnu 2021 nahradil Hniličku Filip Neusser a na začátku prosince 2022 se funkce předsedy NSA ujal Ondřej Šebek (ODS). Přínosem vzniku agentury mělo být posílení transparentnosti a zavedení funkčního systému vyhodnocování využití poskytnutých podpor.