Kdyby dům nezateplil, protopil by v zimě 100 metráků uhlí. ‚Ušetří mi to 20 procent nákladů,‘ říká majitel

Současné ceny energií se výrazně projevují na rozpočtech rodin v Česku. O víc než 4400 korun se v průměru meziročně zvedly náklady na domácnost u lidí, kteří mají velké a nezateplené domy. Vyplývá to z dat projektu Česko 2022 – Život k nezaplacení. Na něm spolupracuje Český rozhlas s výzkumnou agenturou PAQ Research. Nárůst výdajů přiznávají i domácnosti se zateplenými domy, rozdíl oproti loňsku ale není tak velký. Život k nezaplacení Ústí nad Labem 17:30 30. prosince 2022

„My jsme koupili starší dům, je to prvorepubliková vila. První důvod byl estetický, protože barák vypadal staře, takže jsme ho chtěli zrekonstruovat a udělat mu nový kabát. Takže aby to vypadalo hezky, tak to byl první důvod. A samozřejmě druhým důvodem je to, aby nám neutíkalo z domu teplo,“ vysvětluje důvody pro zateplení domu Marcel z Ústecka.

Jen obložením zdí polystyrénem v jeho případě tepelná izolace vily neskončila.

„Půdu jsme se rozhodli zateplit, krovy, a strop v podkroví jsme se rozhodli zateplit stříkanou izolací. To je taková moderní technika, která se teď nově používá. Rozhodli jsme se to použít, protože stříkaná izolace se dostane do všech škvír, do všech mezer. Takže vzhledem k tomu, že jsme mladý pár, s manželkou máme děti, tak jsme šli do tohoto typu zateplení, protože vím, že když jednou ten barák zdědí děti, tak ta stříkaná izolace i za 60 let zůstane neměnná a ty vlastnosti zůstanou pořád stejné,“ popisuje.

Život k nezaplacení Projekt Českého rozhlasu a společnosti PAQ Research, který nese název Česko 2022: Život k nezaplacení, je zaměřený na ekonomický vývoj domácností. Zajímá se o to, jak lidé v současné době vycházejí s penězi.

Podobně postupoval Marcel i u samotných radiátorů, na které namontoval termostatické hlavice. Pokud by nezateplil, protopil by za zimu zhruba 100 metráků hnědého uhlí. Využívá přitom automatický kotel, který si palivo dávkuje sám.

„Tím, jak je barák konstruovaný, si myslím, že dokážeme momentálně ušetřit 20 procent tepla nebo nákladů na vytápění. Pro letošní zimu jsme koupili 54 metráků, ale nedokážu říct, jestli nám to vystačí. Myslím si, že ještě třeba takových 15 bychom mohli dokoupit. Tudíž 70 metráků uhlí by nám na tuto zimu mohlo stačit. Když si vezmu, jak je prostor domu řešený, tak si myslím, že je to co se týče nákladů ideální, nebo alespoň nic drastického,“ říká.

I přes menší spotřebu paliva se ale rodina Marcela z Ústecka snaží šetřit, a to hlavně kvůli rostoucí ceně hnědého uhlí.

„Oproti elektřině nebo plynu, kdy jenom otočíte kohoutkem a topíte, tak je s tím práce. Sypat do kotle, vybírat popel, ale i vzhledem k tomu, že to uhlí zdražilo o 30 nebo 40 procent, tak se snažíme trošku šetřit,“ přiznává.

„Máme v domě dva záchody, dvě kuchyně, takže kde nejsme, který prostory nevyužíváme, tak tam vůbec netopíme. Netopíme všude tak, jako tomu bylo dřív, kdy uhlí bylo téměř za hubičku a úplně jsme neřešili, že topíme na záchodě, kam jdeme třikrát denně,“ dodává Marcel.

Problém s financováním chodu domácnosti Marcel zatím nemá. Opačně jsou na tom lidé, kteří mají velký nezateplený dům. Počet rodin, které jsou výdaji velmi zatížené, stoupl od loňského roku ze 16 na 27 procent.