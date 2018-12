Inventura výdajů poslaneckých klubů: Piráti utratili 33 tisíc za ovoce, ANO 136 tisíc za mediální analýzu

Peněžní deníky

Vyúčtování nákladů poslaneckých klubů musí strany odevzdávat každého půl roku Kanceláři Poslanecké sněmovny. Nevyčerpané peníze pak na konci kalendářního roku kluby vrací. Redakce po odevzdání peněžních deníků o dokumenty zažádala, a to nejdříve samotné strany. Na žádost reagoval však kladně pouze klub Pirátů. Obrátila se proto na tiskový odbor sněmovny, aby deníky poskytlo přímo vedení dolní komory. Ten to však odmítl s tím, že to není v jejich kompetenci. Server iROZHLAS.cz tak nakonec dokumenty ohledně hospodaření klubů získal s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím.