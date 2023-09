Za co utratily poslanecké kluby 18 milionů? Piráti si platili cloud, lidovci zrušili předplatné, vedou mzdy

Kluby musí vést o využití peněz účetní záznamy. Peníze, které frakce nevyužijí, musejí koncem kalendářního roku nebo v případě zániku vrátit do sněmovního rozpočtu. To se ale spíše neděje, nebo jsou vracené částky symbolické - 12 korun v případě SPD, 700 korun od hnutí ANO, Piráti vrátili 56 korun. Výjimkou byl opět klub Starostů, který nevyčerpal a do státní pokladny vrátil 11,5 tisíce korun.

Piráti čerpají jakožto nejmenší klub ve sněmovně od státu nejméně peněz. Jako jediní, alespoň dle peněžních deníků, využívají cloudové služby, což se u strany, která prosazuje digitalizaci, dá očekávat | Foto: Petr Horník / Právo / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia