Nákup bojových vozidel pěchoty se zpozdí. Ministerstvo obrany využije vyčleněné finance jinde

Ministerstvo obrany v roce 2021 nepodepíše smlouvu na nákup bojových vozidel pěchoty. V letošním rozpočtu přitom už mělo na tento projekt vyčleněné peníze. Celkem čtyři miliardy korun proto utratí za taktickou rušičku Starcom nebo obrněnce Titus, které chtělo původně platit až příští rok. Splátka bojových vozidel se tak posune. Celkem bude 210 bojových vozidel pěchoty stát přes 50 miliard korun. Praha 7:31 15. července 2021

Tři potenciální dodavatelé veřejně představili svá bojová vozidla pěchoty na konci května. Předváděli, jak umí zasáhnout cíl nebo jízdní vlastnosti. Ve stejný den ministerstvo obrany vyzvalo dodavatele, aby do konce června předložili závazné nabídky. Dva z nich ale požádali o prodloužení termínu. Podle plukovníka Ctirada Gazdy, který má projekt na starost, tak musí nabídky předložit do prvního září.

„To znamená, že teď čekáme na podání nabídek. V průběhu toho jsme zorganizovali první kolo jednání s dodavateli, které proběhlo od osmého do desátého června a připravujeme se na druhé, které proběhne od 20. do 22. července,“ informuje Gazda.

Kvůli spoustě příloh a dodatků k projektu nákupu bojových vozidel se jednání protahují. „To vede k tomu, že s některými našimi požadavky mají dodavatelé problémy, jiným zase nerozumí. Musíme tedy vše řádně konzultovat, aby to bylo schůdné,“ pokračuje plukovník.

Zakázku podepsat nestihnou

V září bude expertní komise posuzovat jednotlivé nabídky firem. To může trvat několik týdnů, a až potom nabídky ohodnotí podle předem daných pravidel. Je tak jisté, že do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny se největší strategická zakázka ministerstva obrany podepsat nestihne.

Ministerstvo obrany proto muselo vyřešit co dělat s penězi, které plánovalo za bojová vozidla utratit už letos. Podle ekonomické náměstkyně Blanky Cupákové resort nechce, aby peníze zůstaly nevyužité ve státním rozpočtu. Vyhledalo proto jiné projekty, které může zafinancovat včas. „Potřebujeme posunout o rok dál 4,2 miliardy na bojové vozidlo, a tak jsme našli takové projekty, které ufinancujeme ještě letos a z budoucího období je tím pádem stáhneme,“ vysvětluje Cupáková.

Namísto bojových vozidel tak z vyčleněných peněz ministerstvo obrany zaplatí zálohy za taktický rušič pásem Starcom, kolová obrněná vozidla Titus a průzkumná lehká vozidla. Peníze za tyto tři projekty dostanu české firmy. O čtvrtém projektu zatím ještě ministerstvo definitivně nerozhodlo.

„Poslední částka, s kterou zamýšlíme přefinancovat bojové vozidlo pěchoty, je dělo NATO ve výši 1,3 miliardy korun. Jestli jej zakoupíme a jaká bude finální částka se bude odvíjet od toho, jakou smlouvu s potenciální firmou vyjednáme,“ dodává náměstkyně.

Podle ní ale zatím není možné říct, kdy a kolik by se mělo za bojová vozidla pěchoty platit příští rok. Vše bude záležet na letošním vyjednávání o rozpočtu. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) totiž seškrtala původně plánované peníze pro obranu na příští dva roky o 12 miliard korun.

„Bojové vozidlo pěchoty je jedním z nástrojů, kterým budeme korigovat výkyvy v rozpočtu. Ty zdroje, o které jsme v návrhu rozpočtu zatím přišli, jsou tak vysoké, že je evidentní, že jinak než změnou tempa financování u bojového vozidla nejsme schopni to zajistit,“ vysvětluje náměstkyně ministra obrany Blanka Cupáková.

Česká republika musí mít do roku 2026 bojeschopnou těžkou brigádu, bojová vozidla pěchoty jsou její součástí. Už teď je jasné, že do tohoto roku vojáci všech 210 bojových vozidel nedostanou. Dodávky se proto uzpůsobí tak, aby bylo možné vyrobit aspoň základní vozidla potřebná pro těžkou brigádu.