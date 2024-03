Letouny F-35 se stoprocentně vyplatí, řekl Fiala. Výběr podle něj vzešel z důkladného zvažování vojáků

Nákup amerických stíhaček F-35 se Česku stoprocentně vyplatí, je to odvážné a správné rozhodnutí, řekl premiér Fiala (ODS) při pondělní návštěvě čáslavské letecké základny. Na letiště zamířil při příležitosti 25. výročí vstupu Česka do NATO. Nákup F-35 za 150 miliard korun vláda schválila loni v září a potvrdila podpisem na konci ledna. Fiala podotkl, že Česko nepořizuje jen letouny, ale celý moderní obranný systém na příští desetiletí. Čáslav 17:09 11. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda vlády Petr Fiala (vpravo) a velitel Vzdušných sil Armády ČR Petr Čepelka (vlevo) na 21. základně taktického letectva při příležitosti 25. výročí vstupu ČR do NATO | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: Profimedia

Celkové náklady jsou podle Fialy odhadovány na 320 miliard korun, jde o náklady až do roku 2069. První letouny F-35 by do Česka měly přiletět v roce 2031, všech 24 zde bude do roku 2035. Fiala připomněl, že jde o nejdražší nákup v historii české armády.

Ustoupíme od nákupu stíhaček F-35, pokud nebudou včas, řekl Babiš. Podle něj Česko letadla nepotřebuje Číst článek

„Jsou to velké náklady, velké investice, které do pořízení těchto letadel dáváme, ale jsou to peníze, které se stoprocentně vyplatí,“ míní premiér. Dodal, že výběr vzešel z velmi důkladného zvažování vojáků a expertů, podle něj šlo o správnou volbu.

Součástí tohoto kroku je i průmyslová spolupráce, do níž se zapojí české firmy a univerzity zhruba v objemu patnácti miliard korun.

Třináct podniků a univerzit se bude podílet na výrobě komponent, výzkumu, vývoji, pilotním výcviku, údržbě a servisu, což je podle premiéra pro Česko také důležité. V Čáslavi se v letech 2028 až 2031 postaví nový objekt pro letouny F-35. Projekt je zatím ve fázi přípravy na zadávání projektové dokumentace.

Česko si nyní pronajímá čtrnáct švédských letounů JAS-39 Gripen zhruba za 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Česká vláda chce se Švédskem jednat o jeho prodloužení do roku 2035, kdy gripeny nahradí 24 letounů F-35.

Fiala při návštěvě základny nahlédl do kokpitu gripenu a vyzkoušel si, jak se sedí v kabině L-159. Na briefingu po skončení prohlídky připomněl, že na úterý připadá výročí vstupu ČR do Severoatlantické aliance. Členství v NATO označil za záruku bezpečnosti, svobody, nezávislosti a celkové stability.

Peníze na první dodávku. Česku se podařilo získat finance na 300 000 dělostřeleckých granátů Číst článek

Podotkl také, že ČR není v Alianci černým pasažérem a investuje do modernizace své armády. „Jsem hrdý na to, že Česká republika i díky naší armádě není v NATO jenom tím, kdo se veze, nějakým černým pasažérem, ale že opravdu aktivně přispíváme ke kolektivní obraně,“ uvedl.

Fiala připomněl, že Česko dává na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu, a to už od letoška. Původně to mělo být o rok později. Tento závazek budou muset podle premiéra navíc naplňovat i všechny další vlády.

Čáslavská 21. základna taktického letectva je jednou z hlavních bojových složek vzdušných sil české armády. Jejím stěžejním úkolem je zabezpečit obranu a suverenitu vzdušného prostoru České republiky. Vyzbrojena je gripeny a bitevníky L-159.