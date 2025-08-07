Nalákali lidi na levné pneumatiky, ale nedodali je. Kyberzločinci při tom zneužili jméno skutečné firmy
Založili si falešný e-shop s pneumatikami, dodali mu zdání legitimity tím, že zneužili údaje existující firmy, a na vidinu výhodného nákupu nalákali desítky lidí, které následně okradli. Tak vypadá případ, který aktuálně vyšetřují kriminalisté. Podobný podvod pak řešili policisté i Česká obchodní inspekce (ČOI) už na podzim na severu Moravy. Společně nyní radí, aby lidé, kteří za nedodané pneumatiky také zaplatili, kontaktovali policii.
„Jsem naštvaný, ale mohu vám říct, že můj postup byl zcela standardní jako u běžných nákupů na e-shopech. Nic podezřelého jsem nezaznamenal,“ popisuje serveru iROZHLAS.cz Bohuslav K. Je jedním z těch, kteří chtěli nakoupit levné pneumatiky na e-shopu elitepneu.cz.
Podvod s neexistujícím festivalem Fyre vytáhl z lidí miliony dolarů. Značka je teď na prodej v aukci
Číst článek
Internetový obchod už neexistuje. Po zadání zmíněné domény si mohou lidé přečíst pouze upozornění, že je stránka zrušená „kvůli podezření z podvodného jednání“.
Že naletěl podvodníkům, došlo panu Bohuslavovi poté, když mu ve stanovené lhůtě po zaplacení požadované částky (zhruba pěti tisíc korun) pneumatiky nikdo nedodal. A nedorazil ani „sledovací kód“, který mu podvodníci přislíbili v konfirmačním e-mailu. Reakce se Bohuslav nedočkal ani na žádnou ze svých zpráv, kterými se přes přiložený e-mail dožadoval zaplaceného zboží.
Proto přes svého syna nakonec podal na neznámé podvodníky trestní oznámení.
Jak ale upozorňuje, průběh nákupu ani samotný e-shop na první pohled nijak podezřele nepůsobily. „Vše vypadalo naprosto důvěryhodně, byly tam kontaktní osoby, adresa, IČO, zkrátka všechno,“ podotýká.
Zneužitá firma
Jenže jak se ukázalo, uvedené údaje podvodníci zkrátka jen zneužili, aby dodali svému internetovému obchodu důvěryhodnost.
Jan Šiman, jednatel firmy Elite Cargo, na kterou se internetový obchod odkazoval, totiž vůbec o existenci podvodného e-shopu nevěděl. Upozorňuje, že jeho firma se zabývá pouze silniční nákladní dopravou, pneumatiky nikdy neprodávala. O existenci podvodné stránky se dozvěděl až poté, co ho kontaktovali první z podvedených zákazníků.
„Říkali, že si mě vyhledali přes obchodní rejstřík a že pátrají po svých zakoupených věcech. Že jsem jediný, koho šlo kontaktovat, protože telefonní číslo, které bylo na těch stránkách uvedené, bylo nedostupné. Hned poté, co se mi ozval druhý podvedený zákazník, jsem kontaktoval svého právníka a policii,“ popisuje Šiman s tím, že i on sám podal na neznámé kriminálníky trestní oznámení za zneužití firemních údajů a poškození dobrého jména firmy i jeho samotného.
„Mně se takto ozvalo deset podvedených lidí. Může jich být ale klidně i sto, sto padesát. Takže když to zprůměruji, tak ta škoda se může pohybovat od sto tisíc do milionu korun,“ vysvětluje situaci, ve které se kvůli podvodníkům ocitl. „Pokud mě kontaktují nějací další poškození, tak jediné, co můžu v této situaci udělat, je odkázat je na policii a ujistit je, že za mě samotného je to trestní oznámení už podáno,“ dodává.
Jak serveru iROZHLAS.cz potvrdili policisté, případem se již zabývají. „Můžu potvrdit, že jsme o tomto případu přijali trestní oznámení a nyní se věcí zabývají plzeňští kriminalisté, kteří v ní provádějí šetření. Bližší informace zatím není možné poskytnout,“ reagovala policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Policie nabádá ty, kteří podobně uhradili peníze za nedodané zboží, aby případ kriminalistům také nahlásili. Že naletěli, se jen ve veřejných recenzích svěřilo už 16 lidí.
Není to poprvé
Obrátit se na policii doporučuje i František Kotrba z České obchodní inspekce (ČOI). „Otázka trestné činnosti páchané na internetu náleží do působnosti orgánů činných v trestním řízení. V souvislosti s uvedeným e-shopem jsme podání nedohledali. Od začátku roku jsme ale v souvislosti se sortimentem pneumatik obdrželi více než desítku podání,“ vysvětluje s tím, že podněty, které spadají pod inspekční kontrolu, prošetřuje úřad sám.
Žena z Ostravska připravila podle policie přes sto lidí a firem o 16,5 milionu. Dopadli ji na Tenerife
Číst článek
Prakticky totožný případ řešili inspektoři už vloni na podzim. I tehdy byl v hlavní roli podvodný e-shop s pneumatikami. „Šlo o desítku podání na e-shop azet-pneu.cz, kdy zaplacené pneumatiky nebyly spotřebitelům dodány. Uvedený e-shop po zaplacení nekomunikoval, peníze za nedodané zboží nebyly vráceny. Podání byla předána Policii ČR, bylo zjištěno zneužití jména a identifikačních údajů společnosti, která měla být údajným provozovatelem e-shopu,“ popsal Kotrba.
Poškození tehdy pocházeli z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. I v jejich případě šlo ale o stejný modus operandi.
„Zajímavá nabídka pneumatik neunikne pozornosti zájemce, který si skrze e-shop objednává potřebný počet kusů. Na zadaný e-mail mu během okamžiku dorazí zpráva s fakturou a QR kódem společně s platebními údaji k zaplacení objednávky. Po zaplacení uvedené faktury přichází už jen e-mail s poděkováním a příslibem dodání zboží do pěti pracovních dnů. Následně ovšem dochází k přerušení komunikace a objednané pneumatiky již nedorazí,“ popsal případ pro server Novinky.cz policejní mluvčí Jan Segsulka.
Nenechat se zlákat cenou
Policisté dlouhodobě upozorňují, že trestných činů páchaných v kyberprostoru, zejména podvodů, neustále přibývá. A podvodníci se stále zdokonalují. I proto lidem často nedochází, že jsou jejich terčem. Škody u takových trestných činů jdou podle policistů do stamilionů. A vyšetřování bývá složité, protože pachatelé nemusejí ani sídlit v Česku.
OVĚŘOVNA: Alza prý rozdává starším lidem notebooky za 70 korun. ‚Jedná se o podvod,‘ varuje společnost
Číst článek
Jakékoliv rady, jak nenaletět stále se zdokonalujícím podvodníkům, jsou i podle kyberkriminalisty Ondřeje Kapra těžké. Terčem se stávají i velké e-shopy, jejichž napodobeniny podvodníci – ve snaze z lidí vylákat platební údaje – také využívají.
„Že bychom ale viděli v tomto nějaký trend, na to zatím statistiku nemáme. Že se napodobují části webu – třeba tím, že si podvodníci vygenerují náhodné IČO – to se děje poměrně často. Případy, kdy zkopírovali kompletně celý e-shop, jako to bylo v případě Alza.cz, jsou spíše raritní. Ale i ty zkopírované fragmenty stačí k tomu, aby člověk, který si ten e-shop nějak ověřuje, nabyl dojmu, že jde o důvěryhodný obchod,“ vysvětluje Kapr.
Jedinou obranou proti podvodům je tak podle něj i inspektorů prevence. Všímat si podezřelých znaků – jakým může být třeba i nápadně nízká cena, ale i uživatelské recenze a možnosti platby za požadované zboží či žádosti o vyplnění platebních údajů.
„Doporučujeme spotřebitelům, aby si také prověřili, zda se e-shop, jehož služeb chtějí využít, nenachází na seznamu rizikových e-shopů,“ doplňuje Kotrba.